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Демонтаж рынка «Народный» начался в Ленинском районе
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Демонтаж рынка «Народный» начался в Ленинском районе 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Ликвидацию рынка «Народный» перед кинотеатром «Россия» начали в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Торговые точки прекратили работу. Начат демонтаж торговых конструкций рынка. Об этом сообщает корреспондент NewsRoom24 с места событий.
Напомним, ранее председатель постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству Николай Сатаев заявлял, что рынок должен быть закрыт 31 марта из-за несоблюдения антитеррористической безопасности и нарушения санитарных норм. По его словам, согласно разрешительным документам, рынок должен работать как выставка-ярмарка выходного дня, а на деле торговля в павильонах велась каждый день.
Ранее сообщалось, что прокуратура Ленинского района направила гендиректору «Рынка Народный» предостережение о недопустимости функционирования торговых объектов у кинотеатра «Россия».
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