На 10 рублей больше станут платить пассажиры двух маршрутов в Иркутске

С 3 мая 2018 года стоимость проезда будет увеличена до 20 рублей в дневное время и до 25 рублей в вечернее на маршрутах №81 «Ц. Рынорк — Китай Город» и №83 «мр-н Радужный — Ц. Рынок». Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщила компания-перевозчик.

Теперь частные перевозчики могут сами устанавливать стоимость проезда без согласований с администрацией города, так как они совершают регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. Информация об этом опубликована на официальном портале города Иркутска (https://admirk.ru/Pages/municipalnyitransport.aspx) в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Иркутске.

По словам председателя НП «Объединение автопредприятий города Иркутска» Сергея Ошуркова рост стоимости проезда позволит в будущем поменять парк на более новые современные автобусы, так как доходность организаций повысится. А увеличение цен на проезд в вечернее время повысит рентабельность поздних рейсов, так как они тяжелые, пассажиров почти нет, но водитель обязан отработать до 23:00. Так же он добавил, что повысить цены до 20 рублей планируют все частники города.

Вопрос введения дифференцированного тарифа, который позволит повысить стоимость проезда в вечернее время, обсуждался еще в конце прошлого года на депутатских слушаниях. Тогда его планировали вводить во второй половине 2018 года.