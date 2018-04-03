Временные пункты смогут вместить до 17 тыс. человек при эвакуации во время половодья в Подмосковье 

Около 17 тыс. человек смогут принять стационарные пункты временного размещения на территории Подмосковья в случае эвакуации людей из-за весеннего половодья. Об этом в ходе заседания правительства Московской области сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
«Спланированы стационарные пункты временного размещения в количестве 55 единиц пунктов временного размещения, которые способны принять одномоментно до 17 тыс. человек в случае развития весеннего половодья», — доложил С. Полетыкин.
Он отметил, что параметры весеннего половодья на территории Московской области в 2018 г. ожидаются на уровне средних многолетних значений.
«Начало весеннего половодья прогнозируется во второй декаде апреля. Высота снежного покрова в 2018 г. составляет от 40 до 50 см — это незначительное увеличение по сравнению с прошлым годом — на 13,5%», — уточнил С. Полетыкин.