Ещё
Временные пункты смогут вместить до 17 тыс. человек при эвакуации во время половодья в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Временные пункты смогут вместить до 17 тыс. человек при эвакуации во время половодья в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Около 17 тыс. человек смогут принять стационарные пункты временного размещения на территории Подмосковья в случае эвакуации людей из-за весеннего половодья. Об этом в ходе заседания правительства Московской области сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
«Спланированы стационарные пункты временного размещения в количестве 55 единиц пунктов временного размещения, которые способны принять одномоментно до 17 тыс. человек в случае развития весеннего половодья», — доложил С. Полетыкин.
Он отметил, что параметры весеннего половодья на территории Московской области в 2018 г. ожидаются на уровне средних многолетних значений.
«Начало весеннего половодья прогнозируется во второй декаде апреля. Высота снежного покрова в 2018 г. составляет от 40 до 50 см — это незначительное увеличение по сравнению с прошлым годом — на 13,5%», — уточнил С. Полетыкин.
Агентство «Москва»: последние новости
Рынок легких коммерческих автомобилей с пробегом в РФ в январе-феврале снизился на 3% - до 53,8 тыс. Количество заболеваний животных заразными болезнями в Москве снизилось за три года в три раза Госдума приняла закон о новом виде эмиссионных ценных бумаг
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность214
Стало известно о тайном счете Скрипалей102
Киевский прокурор появился на телевидении голым79
Семью Нетребко выгнали из театра41
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя145
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение