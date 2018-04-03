ЦБ выступил против свободного обмена криптовалют

Банк России не считает нужным разрешать свободный обмен криптовалют. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках съезда Ассоциации российских банков (АРБ).

«Мы не считаем, что криптовалюту надо разрешать в свободный обмен, мы видим огромные риски в частных криптовалютах с точки зрения использования их в качестве платёжного средства. Плюс уже и на уровне FATF (международная организация, занимающаяся разработкой финансовых мер борьбы с отмыванием денег. — RNS), и на уровне спецслужб вышло большое количество аналитических материалов и отчетов о том, что криптовалюты в силу их анонимности и достаточно сложного технологического механизма часто используются в рамках отмывания и финансирования мошеннических схем», — сказала она.

По её словам, страны, которые ранее разрешали обмен криптовалют, в настоящий момент переходят к этапу временного запрета или «жесткого регулирования».

Скоробогатова напомнила, что ранее страны «большой двадцатки» договорились выработать требования и правила по регулированию частных криптовалют и минимизации рисков, связанных с ними.