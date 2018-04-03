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В Приднестровье введут льготы для инвесторов
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В Приднестровье введут льготы для инвесторов 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
В 2018 году в Приднестровской Молдавской Республике будет принят закон об инвестициях, который введёт льготы для потенциальных инвесторов, рассказал «Парламентской газете» Президент республики Вадим Красносельский.
«В 2017 году у нас было зафиксировано снижение инвестиционной активности. Однако уже в этом году мы принимаем закон об инвестициях, который предусматривает широкие льготы для инвесторов», — сообщил Красносельский. Речь идёт о гарантиях для предпринимателей — в первую очередь, гарантии сохранности вложений, заработка и сохранения собственности.
Тот факт, что Приднестровье остаётся непризнанным государством, негативно влияет на привлечение инвестиций, однако в республике, по словам президента, намерены задействовать все внутренние резервы, чтобы территория стала интересной для бизнесменов.
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