В Приднестровье введут льготы для инвесторов

В 2018 году в Приднестровской Молдавской Республике будет принят закон об инвестициях, который введёт льготы для потенциальных инвесторов, рассказал « Парламентской газете » Президент республики Вадим Красносельский

«В 2017 году у нас было зафиксировано снижение инвестиционной активности. Однако уже в этом году мы принимаем закон об инвестициях, который предусматривает широкие льготы для инвесторов», — сообщил Красносельский. Речь идёт о гарантиях для предпринимателей — в первую очередь, гарантии сохранности вложений, заработка и сохранения собственности.

Тот факт, что Приднестровье остаётся непризнанным государством, негативно влияет на привлечение инвестиций, однако в республике, по словам президента, намерены задействовать все внутренние резервы, чтобы территория стала интересной для бизнесменов.