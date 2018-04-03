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Из Дагестана в Иран: число экспортируемого зерна составила 137 тысяч
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Из Дагестана в Иран: число экспортируемого зерна составила 137 тысяч 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Из Дагестана в Иран: число экспортируемого зерна составила 137 тысячПо данным Минсельхозпрода РД, в Иран за текущий год отгрузили приблизительно 137 тыс. зерна. Такая цифра в 5 раз превышает прошлогодние показатели.
Отгрузка осуществляется морским путем через Махачкалинский торговый порт. Благодаря наличию сильных портовых мощностей и комфортных условий для грузовых перевозок.
В 2016 году в зарубежные страны, не считая членов Таможенного союза, было поставлено более 34 млн тонн зерна. В целом экспорт зерновых культур из России за последний сезон принёс аграрным компаниям почти 6 млрд долларов.
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