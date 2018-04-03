Из Дагестана в Иран: число экспортируемого зерна составила 137 тысяч

Из Дагестана Иран : число экспортируемого зерна составила 137 тысячПо данным Минсельхозпрода РД, в Иран за текущий год отгрузили приблизительно 137 тыс. зерна. Такая цифра в 5 раз превышает прошлогодние показатели. Отгрузка осуществляется морским путем через Махачкалинский торговый порт. Благодаря наличию сильных портовых мощностей и комфортных условий для грузовых перевозок. В 2016 году в зарубежные страны, не считая членов Таможенного союза, было поставлено более 34 млн тонн зерна. В целом экспорт зерновых культур из России за последний сезон принёс аграрным компаниям почти 6 млрд долларов.