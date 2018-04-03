«Приравнивать ИП, производящие пиво, к нелегалам на рынке — несправедливо»

«Хочу отметить, что на мой взгляд, рынок пива уже сейчас максимально прозрачен. Вместе с тем, если инициатива по переводу индивидуальных предпринимателей в юридические лица будет одобрена — это приведет отчасти к закрытию достаточно большого количества ИП. Работа в рамках юридического лица станет дополнительной финансовой нагрузкой на индивидуального предпринимателя, так как потребует от него серьезного бухгалтерского учета, в одиночку с которым он уже не справится, потребуется наем штатных сотрудников, а это дополнительная расходная часть.

Приравнивать ИП, производящие пиво, к нелегалам на рынке — несправедливо. Специфика во всем мире пивного дела как раз такова, чтобы создавать маленькие пивоварни, в том числе и крафтовые производства, которые работают в рамках ИП. Таким образом, у них работает экономика производства, но, если она будет привязана к юридическому лицу — такие производства будут закрыты. Это всего лишь дополнительная нагрузка на малый бизнес и удар по нему.

Реальные цели данной инициативы — сбор дополнительных денег в бюджет. Есть ощущение, что плата — условно говоря за недобросовестный бизнес в рамках юридического лица — вот расчет на то, чтобы привести фискальные сборы к увеличению. Кроме того, речь также идет о создании каких-то искусственных барьеров, здесь уже традиционно борьба лобби — алкогольного и пивного рынка.

Если закон все-таки примут часть предпринимателей будут вынуждены закрыться и уйти с рынка. Вместе с тем из всех трех инициатив Росалкогольрегулирования в отношении пивного рынка — лицензирование, маркировка и перевод из ИП в юрлицо — эта наименее болезненная, поэтому к ней еще каким-то образом можно адаптироваться».