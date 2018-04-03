Нефть дорожает на новостях по сотрудничеству ОПЕК+ и в ожидании данных по запасам в США

Мировые цены на нефть умеренно растут в цене во вторник вечером, в то время как инвесторы оценивают новости по поводу продолжения сотрудничества в ОПЕК+ после завершения сделки, а также ожидают статистику по запасам нефти в США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.36 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,8% — до 68,19 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,86%, до 63,56 доллара за баррель.

Новак также добавил, что министры обсуждали, в том числе, вопрос долгосрочного взаимодействия РФ и Саудовской Аравии после ОПЕК+, "с тем чтобы механизм, который сейчас был применен в рамках балансировки рынка, показал свою эффективность, и как в многостороннем формате, так и в двустороннем формате".

При этом дальнейший рост нефтяных цен сдерживают данные по уровню добычи в России в марте. По данным ЦДУ ТЭК, среднесуточная добыча нефти в РФ в этом месяце составила 10,969 миллиона баррелей в день, что стало максимумом за 11 месяцев. Инвесторы также ожидают данных по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в среду. По прогнозу аналитиков агентства Рейтер , за неделю, завершившуюся 30 марта, запасы в стране выросли на 1,7 миллиона баррелей.