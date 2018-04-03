Псковская область на 81 месте по темпу роста цен на социально значимые товары 

Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по росту (индексу) цен на отдельные социально значимые товары (16 наименований), по итогам 2017 года Псковская область находится на 81 месте — об этом сообщается в докладе «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Псковской области» со ссылкой на данные Минэкономразвития России. Это означает, что цены на эти товары в Псковской области растут почти медленнее всех в России, отметили авторы доклада. Добавим, Калинградская область в этом рейтинге заняла 11 место, Новгородская область — 18-е, Мурманская область — 19-е, Ленинградская область — 23-е, Санкт-Петербург — 33-е, Вологодская область — 43-е. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».