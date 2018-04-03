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Псковская область на 81 месте по темпу роста цен на социально значимые товары
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Псковская область на 81 месте по темпу роста цен на социально значимые товары 

Псковская губерния 1 час назад
Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по росту (индексу) цен на отдельные социально значимые товары (16 наименований), по итогам 2017 года Псковская область находится на 81 месте — об этом сообщается в докладе «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Псковской области» со ссылкой на данные Минэкономразвития России. Это означает, что цены на эти товары в Псковской области растут почти медленнее всех в России, отметили авторы доклада. Добавим, Калинградская область в этом рейтинге заняла 11 место, Новгородская область — 18-е, Мурманская область — 19-е, Ленинградская область — 23-е, Санкт-Петербург — 33-е, Вологодская область — 43-е. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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