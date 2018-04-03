Миллион семей займет по 2 млн рублей: россияне спешат взять подешевевшую ипотеку

Число ипотечных заемщиков в этом году может дополнительно увеличиться на один миллион человек. С таким прогнозом выступило международное рейтинговое агентство Moody's . Спрос, по мнению экспертов агентства, поддержит продолжающееся снижение кредитных ставок.

"Мы ожидаем, что темпы выдачи ипотеки в 2018 году сохранятся на фоне снижающихся ставок и сохраняющегося спроса со стороны населения. Если исходить из того, что средний размер ипотечного кредита в районе 2 млн руб., это соответствует приросту примерно в 1 млн семей", — рассказала аналитик Moody's Мария Малюкова

Для сравнения, в прошлом году число новых ипотечных заемщиков увеличилось на 1,1 млн человек, которые одолжили в банках около 2 трлн рублей на покупку жилья.

Накануне Центробанк зафиксировал снижение ставки по ипотеке до исторического минимума. В феврале средняя стоимость кредита на покупку жилья составила всего 9,75% против 9,85% в январе. По оценкам регулятора, объем выдачи в феврале вырос на 34,3%. Банки выдали россиянам более 102 тыс. рублевых ипотечных кредитов на 200 млрд рублей.

Сейчас задолженность россиян перед банками по ипотеке достигла 5,3 трлн. рублей, это на 18,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее в ДОМ. РФ (бывшее АИЖК) сообщили, что ожидают в этом году выдачу порядка 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов на 2,5-2,8 трлн рублей.

Планка в 1 млн новых ипотечных кредитов вполне реальна, соглашается младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

"Правда следует учесть, что значительная часть этих кредитов — рефинансирование уже имеющихся по сниженным ставкам", — отмечает эксперт. По прогнозам ДОМ.РФ, на рефинансирование в этом году может прийтись пятая часть выдач.

"В 2018 году ставка по ипотеке, скорее всего, будет снижаться, но не значительно и это не даст такого прироста ипотечных сделок как в 2017 году, так как весь отложенный спрос уже удовлетворен", — считает руководитель группы ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова. По ее словам, доля ипотечных заемщиков в портфеле сделок компании составляет 65% — 70% и продолжает расти.

"Мы думаем, что этот региональный разрез развития ипотечного кредитования сохранится и в 2018 году, так как в этих регионах относительно высокие темпы жилищного строительства и более высокие доходы населения", — полагает Мария Малюкова из Moody's.

Что касается ипотечного лидерства, то оно несмотря на рост доли сделок на первичном рынке, достается «вторичке». По оценкам руководителя группы аналитики банка «ДельтаКредит» Назара Арджанникова, на покупку уже готового жилья будет выдаваться около 70% новых кредитов, 30% — на приобретение новостроек. Такое соотношение объясняется тем, что для большей части населения проведение ремонта является дополнительной нагрузкой на кошелек из-за чего многие заемщики предпочитают брать готовое жилье.

Плюсом покупки квартиры в новостройки остается более низкая цена, особенно если речь идет о начальных этапах строительства. Соответственно и денежных средств на первоначальный взнос по ипотеке у клиента может быть меньше, а следовательно, больше возможности накопить этот взнос, отмечают в ГК «Гранель».

Что касается средней суммы кредита, то она составляет 2 млн рублей. В Московском регионе средний размер ипотечного кредита выше — 3,7-4 млн рублей. За 2 млн рублей, например, можно купить небольшую студию недалеко от МКАД, в регионах на эту сумму можно позволить «двушку». В ГК «Гранель» сумму в 2 млн рублей считают достаточной, так как цены на квартиры в проектах начинаются от 1,2 млн рублей.

При этом, стоит отметить, что ставки по ипотеке могут разнится в зависимости от региона. Разница может достигать 1-3 п.п., говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА».

"В самых «дорогих» в плане стоимости ипотеки регионах она дешевеет наиболее сильно ( Тыва — снижение на 2,8%, Сахалинская обл. , Чукотка — на 2,4%). В ряде субъектов существуют региональные социальные программа субсидирования ставки для отдельных категорий населения, по которым стоимость ипотеки значительно ниже рыночных (в районе 5-6% годовых)", — говорит эксперт.

Если говорить о качестве заемщиков в регионах и Москве, то здесь стоит отметить то, что в целом уровень просрочки по ипотечным кредитам достаточно низкий, говорят эксперты.

"Более того, доля просроченных кредитов продолжает снижаться за последний год. Это не позволяет ожидать появления пузыря на рынке по крайней мере на горизонте 2-3 лет", — заключает Назар Арджаников.