Акция «Весна — тают пени» стартовала в Нижегородской области

Акция «Весна — тают пени» стартует в городах Нижегородской области Дзержинске , Кстове и Балахне, сообщает пресс-служба Нижегородского филиала «Энергосбыт Плюс».

От имени поставщиков услуги по отоплению и горячему водоснабжению ПАО «Т Плюс» и АО «НКС» ее проводит Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» (ЕРКЦ).

В рамках акции «Весна — тают пени» клиентам компании будут списаны пени за просрочку платежа при выполнении следующих условий:

г. Дзержинск. Жителям города предлагается оплатить всю сумму долга за отопление, горячую воду и установку/эксплуатацию общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии и ГВС в срок до 31.05.2018 г., а также своевременно оплатить текущие квитанции за вышеуказанные услуги.

г. Кстово и Кстовский муниципальный район. Клиентам компании необходимо оплатить всю сумму долга за отопление, горячую воду в срок до 31.05.2018 г. и вовремя оплатить текущие квитанции за данные услуги.

г. Балахна . Жителям предлагается оплатить задолженность за отопление, горячую воду и установку ОПУ тепловой энергии в срок до 31.05.2018 г.

В июне 2018 г. по лицевым счетам жителей, выполнивших условия акции «Весна — тают пени», будут списаны пени, начисленные за несвоевременную оплату указанных выше услуг.

В акции не смогут принять участие клиенты компании, оформившие соглашение о рассрочке платежа, а также клиенты, у которых задолженность взыскана или взыскивается в судебном порядке.

«Данную акцию мы проводим не первый год. В этот раз мы увеличили период проведения акции, чтобы у клиентов было больше времени воспользоваться нашим предложением в преддверии отпусков и начала дачного сезона. Ведь лучше встречать летние месяцы уверенно и спокойно, чтобы не стать заложником ситуации, когда за долги накладывают арест на денежные средства, находящиеся на банковском счете, и на имущество», — отметил директор Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров

Справка

Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и горячего водоснабжения филиалу «Нижегородский» ПАО «Т Плюс».

ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в двух городах Нижегородской области: Дзержинске и Кстове.