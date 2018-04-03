Если индекс Мосбиржи удержит уровень в 2240 п, то последующий отскок может оказаться весьма сильным, — Андрей Кочетков, аналитик…

Российский рынок подрастал и чувствовал себя комфортно, пока завершались торги в Азии, или он торговался в одиночестве на фоне отдыхающей Европы. Однако в США торги начались с падения индексов, которое затем усилилось. Соответственно, очередные опасения по поводу торговых войн и глобального бегства от рисков заставили рынок плыть по течению. Плюс к этому весьма существенно подешевела нефть, что, естественно, отразилось на нефтегазовом секторе: «Газпром» (-1,41%), «Роснефть» (-1,55%), «НОВАТЭК» (-0,33%).

Бумаги «Магнита» подорожали на 0,85% на новостях о новых назначениях в компании, которая недавно сменила основного собственника. Как минимум рынок начинает получать сигналы о том, что развитие компании пойдёт по новому пути. « ВТБ » (-1,01%) не смог убедить рынок своей финансовой отчётностью за январь-февраль по МСФО. Меж тем, прибыль выросла до 30,5 млрд рублей, или на 49,5% больше, чем год назад. Кстати, «ВТБ» откроет кредитную линию для «Русгидро» (-1,03%) на 30 млрд Самыми слабыми бумагами дня стали: «Полюс» (-2,94%), «Татнефть» (-2,17%), «АЛРОСА» (-2,07%). Лучше рынка смотрелись акции: ОГК-2 (+3,3%), « М. Видео » (+3,0%), привилегированные «Транснефть» (+2,19%), привилегированные «Татнефть» (+2,09%), « МТС » (+1,22%), «ФосАгро» (+1,17%). Бумаги Yandex (-1,49%) последовали за своими зарубежными аналогами.

Провалились бумаги компаний, которые контролируются Группой «Сумма» на фоне ареста братьев Магомедовых. Впрочем, у НМТП были поводы для снижения и без судебных перспектив. Бумаги компании просели на 1,61% на фоне отчёта, который показал снижение прибыли по МСФО в 2017 году на 30,6%. Кстати, отчётный повод был и у «Газпрома», который сократил прибыль по РСБУ в 2017 году в четыре раза до 100,3 млрд при росте выручки на 10% до 4,313 трлн рублей. Впрочем, причиной этому снижению остаётся масштабная инвестиционная программа, которую компания вынуждена вести в сложных внешних условиях. В остальном, рынок смотрелся достаточно уверенно, если принять во внимание очередное сильное падение индексов в США.

Рубль слабел с утренних часов, что мы ожидали в связи с завершением налогового периода. К вечеру также прибавился фактор нефти, которая упала ниже $68 за баррель Brent. Впрочем, одним из главных факторов остаётся ситуация дипломатического кризиса между РФ Великобританией . Лондон пока не мог ответить на сокращение британской миссии до паритета с российской, поскольку в Европе продолжались пасхальные праздники. Однако уже во вторник могут прозвучать очередные разочарования, угрозы, а, возможно, и ответные действия. Текущий дипломатический кризис отличается высокой непредсказуемостью. В Лондоне ведут свою игру, решая попутно вопросы смягчения условий выхода из столь солидарного Евросоюза . В данном процессе есть лишь один позитивный момент, который касается очередных сигналов российским зарубежным капиталам о необходимости увеличения доли инвестиций под отечественной юрисдикцией. Лондон уже начал проверки и заморозки «подозрительных» денег, которые могут обнаружиться у любого состоятельного иностранца.

Торги в США начинались на весьма негативном фоне. Президент Д. Трамп в очередной раз твитнул по поводу недостаточной налоговой нагрузки Amazon (-5,21%). Элон Маск своими первоапрельскими шутками о банкротстве лишь подогрел тревожные настроения инвесторов по поводу финансовой устойчивости Tesla (-5,13%). Ближе к закрытию все бумаги Dow Jones и NASDAQ 100 торговались в красном. Лишь на закрытии United Health смогли прибавить 1,5%. В составе S&P 500 лишь 13 акций завершили понедельник в плюсе. Более того, S&P 500 пробил 200-дневную скользящую. Китай ответил на американские заградительные пошлины на сталь и алюминий своими пошлинами на 128 американских товаров, включая свинину и фрукты. Впрочем, нервы по поводу пошлин испытывал весь рынок, а не только фермеры Флориды или Калифорнии: Intel Corp. (-6,07%), Microsoft (-3,01%), CISCO Systems (-4,38%). Бумаги Intel оказались под давлением на слухах, что Apple собирается сменить поставщика чипов для компьютеров Mac, поскольку компания сама развивает проект производства процессоров. Предполагается, что они будут разработаны на архитектуре ARM. Статистика в этот день была противоречивой. Если PMI в производственной сфере от IHS Markit вырос до 55,6 п. в марте с 55,3 п. в феврале, то ISM в производственной сфере снизился до 59,3 п. с 60,8 п. в феврале. Расходы на строительство выросли за март на 0,1%, но это оказалось хуже прогнозов на уровне 0,3%. Впрочем, не всё было так печально. WSJ пишет, что Walmart (-3,84%) планирует купить Humana Inc. (+4,42%). Естественно, что падение большинства акций привело к бурному росту «индекса страха» на 18,28% до 23,62 п. По итогам дня, DJIA снизился на 1,9% до 23644,19 п., а S&P 500 упал на 2,23% до 2581,88 п.

Российский рынок может начать день со снижения, реагируя на более слабое закрытие американских индексов накануне. Проблемы IT сектора не столь сильно касаются отечественной площадки. Однако риски эскалации торговой войны могут задеть и Россию, тем более, что для неё США никаких исключений делать не будет. Поэтому вероятно тестирование недавних минимальных значений по индексу МосБиржи. Впрочем, если индекс удержит уровень в 2240 пунктов, то последующий отскок может оказаться весьма сильным.