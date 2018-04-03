ЦБР нашел схему высокой золотой пробы

Банк России выявил новую схему, которую ломбарды реализуют совместно с ювелирными магазинами. В ходе мониторинга деятельности ломбардов ЦБР выявил их вовлеченность в совершение схемных операций, рассказал замруководителя главной инспекции Банка России Иван Козлов в ходе «Форума ломбардов России».

Как пишет "Коммерсант" , внимание регулятора привлекло то, что в ломбардах, связанных с сетью ювелирных магазинов (названия не раскрываются), граждане якобы получали займы, но при этом не возвращали их. Параллельно с этим ломбарды проводили платежи с входящими с ними в группу ювелирными магазинами и скупочными организациями, вызывающие сомнения на предмет легальности и обоснованности.

Изучение ситуации показало, что компании данной группы учредили акцию «Обмен старого на новое». Гражданам предлагалось передать в ломбард в рамках залога по займу имеющиеся у них старые ювелирные изделия, а взамен получить в ювелирных магазинах новые — более стильные и современные. Однако ломбард по факту заем не выдавал, а перечислял в рамках акции деньги в адрес ювелирной сети, где физлица взамен своих изделий высокой пробы получали аналогичные по весу изделия, но существенно более низкого качества. В данных ломбардах проводился строгий контроль качества ювелирных изделий на предмет пробы.

В ЦБР «Ъ» пояснили, что у граждан принималось только золото с пробой, превышающей 585, взамен выдавались изделия с 585-й пробой. При этом клиентов убеждали, что они получают изделия такого же качества, как сдали. Впоследствии изделия, полученные от граждан, реализовывались скупщикам или перерабатывались.

По информации ЦБ, к ломбардам, чья вовлеченность в схемные операции была доказана, были применены меры воздействия за соответствующие нарушения в рамках компетенции Банка России. «Если ЦБ будет видеть, что ломбард погряз в различного рода схемах и ненадлежащих практиках, то регулятор будет выводить такие ломбарды с рынка», — отметил И. Козлов.

Акции обмена «старого на новое» весьма распространены в ломбардах, связанных с ювелирными сетями. Но представители ломбардов не видят в подобных акциях ничего предосудительного. По словам председателя Ассоциации развития ломбардов Сергея Саговниковая, это выгодная маркетинговая акция как для самих компаний группы, так и для клиентов. «Обычно в рамках таких акций ломбарды принимают грамм золота за более высокую стоимость, нежели при выдаче денежных средств на руки в виде займов, — говорит он. — То есть гражданин получает дополнительную скидку на изделие».

Главное, чтобы потребителей намеренно не вводили в заблуждение относительно качества нового изделия. На нем должна стоять проба, чтобы клиент мог сделать осознанный выбор.