«Черкизово» проведет размещение акций на Мосбирже

«Черкизово» проведет размещение акций на Московской бирже

«Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» …крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции сегодня объявляет о намерении провести предложение (далее «Предложение») своих обыкновенных акций (далее «Акции») с листингом на Московской бирже», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предложение предполагается как "перезапуск «Черкизово» на публичных рынках акционерного капитала".