«Черкизово» проведет размещение акций на Мосбирже

«Черкизово» планирует провести размещение акций на Московской бирже, сообщила компания
«Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» …крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции сегодня объявляет о намерении провести предложение (далее «Предложение») своих обыкновенных акций (далее «Акции») с листингом на Московской бирже», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предложение предполагается как "перезапуск «Черкизово» на публичных рынках акционерного капитала".
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB.