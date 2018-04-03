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«Черкизово» проведет размещение акций на Мосбирже
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«Черкизово» проведет размещение акций на Московской бирже 

Rambler News Service 28 минут назад
Фото: РИА Новости
«Черкизово» планирует провести размещение акций на Московской бирже, сообщила компания
«Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» …крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции сегодня объявляет о намерении провести предложение (далее «Предложение») своих обыкновенных акций (далее «Акции») с листингом на Московской бирже», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предложение предполагается как "перезапуск «Черкизово» на публичных рынках акционерного капитала".
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB.
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