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Шутка Маска обрушила акции Tesla
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Шутка Маска обрушила акции Tesla 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Акции компании Tesla по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник потеряли 5,1%, упав до 252 доллара за штуку, свидетельствуют данные NASDAQ.
По данным агентства MarketWatch, кроме шутки Маска потери происходят на фоне череды негативных для компании событий. Это и ДТП со смертельным исходом Tesla Model X, и отзыв 123 тыс. седанов модели S из-за проблем с гидроусилителем руля, передает РИА «Новости».
Кроме того, международное агентство Moody's понизило рейтинг Tesla, подчеркнув недостаток ликвидности у автопроизводителя.
Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск 1 апреля сообщил, что компания «целиком и полностью обанкротилась», несмотря на «напряженные попытки заработать денег на распродаже пасхальных яиц».
Напомним, в минувшую среду стало известно, что капитализация американского производителя электромобилей Tesla за месяц сократилась на 14,65 млрд долларов.
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