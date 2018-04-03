Шутка Маска обрушила акции Tesla

Акции компании Tesla по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник потеряли 5,1%, упав до 252 доллара за штуку, свидетельствуют данные NASDAQ.

По данным агентства MarketWatch, кроме шутки Маска потери происходят на фоне череды негативных для компании событий. Это и ДТП со смертельным исходом Tesla Model X, и отзыв 123 тыс. седанов модели S из-за проблем с гидроусилителем руля, передает РИА «Новости»

Кроме того, международное агентство Moody's понизило рейтинг Tesla, подчеркнув недостаток ликвидности у автопроизводителя.

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск 1 апреля сообщил, что компания «целиком и полностью обанкротилась», несмотря на «напряженные попытки заработать денег на распродаже пасхальных яиц».

Напомним, в минувшую среду стало известно, что капитализация американского производителя электромобилей Tesla за месяц сократилась на 14,65 млрд долларов.