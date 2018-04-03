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Медведев одобрил льготы для поддержки авторынка
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Медведев одобрил льготы для поддержки авторынка 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В правительстве РФ продолжают использовать свои рычаги стимулирования продаж на российском авторынке, который в прошлом году взял курс на оздоровление. Правда, из льготных миллиардов не выделят ни копейки на поддержку электромобилей.
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