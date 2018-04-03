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Пекин провел акцию рассеивания праха умерших в море
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Пекин провел акцию рассеивания праха умерших в море 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — Первая по счету в 2018 году пекинская акция рассеивания праха умерших в море состоялась в понедельник на морском берегу у порта международных круизных лайнеров в новом приморском районе города Тяньцзинь /Восточный Китай/.
В ходе акции был рассеян прах более 60 скончавшихся. Подобная акция устраивается городом Пекин с мая 1994 года. На данный момент акция проводилась 446 раз, был рассеян прах 18906 умерших.
Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — Первая по счету в 2018 году пекинская акция рассеивания праха умерших в море состоялась в понедельник на морском берегу у порта международных круизных лайнеров в новом приморском районе города Тяньцзинь /Восточный Китай/.
В ходе акции был рассеян прах более 60 скончавшихся. Подобная акция устраивается городом Пекин с мая 1994 года. На данный момент акция проводилась 446 раз, был рассеян прах 18906 умерших.
Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — Первая по счету в 2018 году пекинская акция рассеивания праха умерших в море состоялась в понедельник на морском берегу у порта международных круизных лайнеров в новом приморском районе города Тяньцзинь /Восточный Китай/.
В ходе акции был рассеян прах более 60 скончавшихся. Подобная акция устраивается городом Пекин с мая 1994 года. На данный момент акция проводилась 446 раз, был рассеян прах 18906 умерших.
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