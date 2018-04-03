Пекин провел акцию рассеивания праха умерших в море

Пекин, 3 апреля / Синьхуа / — Первая по счету в 2018 году пекинская акция рассеивания праха умерших в море состоялась в понедельник на морском берегу у порта международных круизных лайнеров в новом приморском районе города Тяньцзинь /Восточный Китай/.

В ходе акции был рассеян прах более 60 скончавшихся. Подобная акция устраивается городом Пекин с мая 1994 года. На данный момент акция проводилась 446 раз, был рассеян прах 18906 умерших.

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — Первая по счету в 2018 году пекинская акция рассеивания праха умерших в море состоялась в понедельник на морском берегу у порта международных круизных лайнеров в новом приморском районе города Тяньцзинь /Восточный Китай/.

В ходе акции был рассеян прах более 60 скончавшихся. Подобная акция устраивается городом Пекин с мая 1994 года. На данный момент акция проводилась 446 раз, был рассеян прах 18906 умерших.

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — Первая по счету в 2018 году пекинская акция рассеивания праха умерших в море состоялась в понедельник на морском берегу у порта международных круизных лайнеров в новом приморском районе города Тяньцзинь /Восточный Китай/.

В ходе акции был рассеян прах более 60 скончавшихся. Подобная акция устраивается городом Пекин с мая 1994 года. На данный момент акция проводилась 446 раз, был рассеян прах 18906 умерших.