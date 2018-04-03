Криптофонды проживают очень короткую жизнь 

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Как и любой «пузырь», криптовалюты интересны инвесторам только в период активного роста. Жадность и желание быстро и много заработать заставляют людей отдавать небольшие деньги, порой не думая о последствиях.
Если в прошлом году рынок криптовалют рос невиданными темпами, то сейчас мы наблюдаем сдувание этого «пузыря» и для фондов, инвестировавших деньги в эти цифровые активы, наступил час расплаты. Интерес ко многим из более чем 150 фондов, появившихся во время головокружительного взлета биткоина в прошлом году, а также их доходы, иссякают, пишет Bloomberg. Капитализация основных криптовалют от максимумов опустилась уже примерно на 70%, что заставляет многих инвесторов подумать дважды, прежде чем принимать решение о вложениях. К слову, биткоин находится на минимуме с ноября, торгуясь около $7 тыс.
По меньшей мере девять фондов были закрыты, при этом некоторые, включая Crowd Crypto Fund, удалили свои сайты, аккаунты в Twitter и Facebook. Фонд Alpha Protocol опубликовал на своем сайте сообщение: «Принимая во внимание потенциальные регулятивные и рыночные риски, Alpha Protocol решил, что наилучшим шагом будет возвратить средства инвесторам, участвовавшим в закрытом размещении».Polychain Capital, вероятно, самый крупный хедж-фонд в отрасли с активами под управлением в объеме около $250 млн по состоянию на сентябрь, в январе решил не получать листинг в Канаде. Миллиардер Майк Новограц в декабре отказался от планов запуска криптофонда, переключившись на создание коммерческого банка, сфокусированного на криптовалютах и стартапах, использующих блокчейн-технологии. Доходы, превышавшие в некоторых фондах 1000% в прошлом году, подогревали спрос со стороны институциональных и индивидуальных инвесторов и способствовали эйфории вокруг биткоина. В этом году ситуация изменилась: прибыли уже сократились на 23%, свидетельствует индекс Eurekahedge, отслеживающий результаты криптовалютных хедж-фондов. До 10% всех криптофондов могут закрыться к концу года, ожидает Лекс Соколин, директор глобальной стратегии в области финансовых технологий в Autonomous Research LLP. Рик Марини, партнер-учредитель Protocol Ventures, которая инвестирует в криптовалютные фонды, включая Multicoin и Polychain, считает, что лишь 50 фондов смогут привлечь достаточно капитала из внешних источников, чтобы обеспечить устойчивость, необходимую для обслуживания институциональных инвесторов, тогда как остальные столкнутся с трудностями. Интерес к биткоину среди пользователей сети упал
В прошлом году слово «биткоин» стало одним из самых популярных запросов в поисковике Google в категории «События и явления», а самым популярным запросом, начинающимся с «Как начать…» оказалось слово «майнить». Слово «криптовалюта» было на первом месте в списке запросов русского поисковика "Яндекс", в топ-10 также попал термин «блокчейн». За последние три месяца доля запросов с названием первой криптовалюты упала более чем на 80% согласно данным с сервиса Google Trends. Количество запросов в «Яндексе» снизилось практически вдвое — с 8,5 млн до 4,3 млнCреди трех самых популярных криптовалют — биткоина, эфира и лайткоина — статус «мировой» сохранил только биткоин. И если эфир еще пользуется популярностью в отдельных регионах Азии и Восточной Европы, то интерес к лайткоину практически упал до нуля. Впрочем, остается популярен лайткоин у хакеров. Специалисты аналитической компании Recorded Future провели исследование, в ходе которого определили популярность криптовалют на «черном рынке». Эксперты подчеркнули, что на данный момент российские киберпреступники предпочитают именно лайткоин, а их зарубежные коллеги — Monero.