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Индивидуальным предпринимателям в России хотят запретить торговлю пивом
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Индивидуальным предпринимателям в России хотят запретить торговлю пивом 

Интересант 42 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Бизнесменам, занимающимся продажей пива, предстоит перерегистрироваться из индивидуальных предпринимателей в юридические лица. Инициативу выдвигает Росалкогольрегулирование. Мотивация — рост нелегального производства пенного напитка, отсутствие полноценного контроля на легальном рынке, низкая ответственность за нелегальный оборот.
Запрет ИП торговать пивом, по мнению ведомства, облегчит контроль, поскольку ответственность юрлиц за нелегальное производство и оборот пива в десять раз больше. Сегодня наказание для них по КоАП составляет штраф до 100 тысяч рублей, для ИП — до 10 тысяч рублей.
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