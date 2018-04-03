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С большой долей вероятности индексы РФ сегодня стартуют снижением на 0,1-0,3%, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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С большой долей вероятности индексы РФ сегодня стартуют снижением на 0,1-0,3%, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
К сегодняшнему утру ситуация немного выровнялась: фьючерс на индекс S&P перед началом торгов дорожает, нефть перестала падать. Однако риски остаются в силе, и это вряд ли позволит российским индексам дорожать.
Индекс МосБиржи накануне отступил в середину краткосрочного бокового диапазона 2230-2280 пунктов. Есть весомые шансы на проход к нижней границе коридора: помимо глобального негативного отношения к риску, у российского рынка есть и свои подобные составляющие, и они тоже никуда не делись. Стоит обратить внимание на следующий нюанс: если рубль в первой половине дня не станет падать слишком заметно, индекс МосБиржи получит шанс на стабилизацию.
Техническая картина для рублевого индикатора существенным образом давно не меняется. Ближайшая значимая поддержка располагается на 2230 пунктах, перед ней есть ещё и 2240 пунктов, но этот уровень рынок проходил уже не раз. Уровни сопротивления располагаются на 2275 и 2285 пунктах соответственно.
С большой долей вероятности отечественные индексы сегодня стартуют снижением на 0,1%-0,3%, после чего рынок попробует консолидироваться в рамках 2245-2260 пунктов для индекса МосБиржи и 1228-1240 пунктов для индекса РТС.
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