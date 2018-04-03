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«Крупные игроки не спешат покупать цифровые активы, так как индустрия остается неразвитой»
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«Крупные игроки не спешат покупать цифровые активы, так как индустрия остается неразвитой» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Ничего удивительного в текущем падении цен нет: судя по on-chain транзакциям (переводы внутри сети), количество новых покупателей находится на трехлетнем минимуме, а сокращение торговых объемов на биржах свидетельствует и о снижении активности самих биткоин-энтузиастов. 1980-х Роберт Меткалф сформулировал закон: „Ценность сети увеличивается по мере роста количества пользователей“ и вывел следующую формулу ее расчета: „Оценочная стоимость сети пропорциональна квадрату используемых нод (в нашем случае — кошельков)“. Похоже на правду — чем больше криптовалюту используют и покупают, тем выше должна быть ее стоимость. Именно этой логикой руководствуются люди, предсказывающие рост курса по мере распространения биткоина среди населения. Иными словами — пока все больше новых людей будут приобретать монеты, возможное число которых, кстати говоря, ограничено программным кодом, их стоимость будет расти.
С главной проблемой определились — сейчас биткоин практически никто не покупает. Что же должно побудить инвесторов, оставшихся в тени, приступить к действиям? Новости, а именно большое число позитивных инфоповодов по примеру тех, что мы наблюдали в 2017 году. В данный момент поисковые запросы, посвященные биткоину, сократились многократно по сравнению с предыдущим годом, в основном, из-за отсутствия каких-либо событий, связанных с инструментом и, как правило, широко обсуждаемых в СМИ. Без подобной рекламы и в условиях постоянно снижающегося курса новым инвесторам просто напросто неоткуда взяться. Крупные игроки не спешат покупать цифровые активы, так как индустрия остается неразвитой: слабая инфраструктура, постоянные проблемы с безопасностью и т. д. Вот и получается, что для новых рекордов потребуются серьезные изменения как в психологическом плане, так и в функциональном: совершенствование процесса инвестирования на рынке».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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