Стоимость биткоина держится отметки $7 тысяч

Стоимость биткоина держится выше отметки $7 тыс.

Цена на биткоин (bitcoin) растет во вторник после того, как накануне вечером она преодолела отметку в 7 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.38 мск биткоин рос в цене на 4,84% — до 7,31 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дорожал на 4,44% — до 7,268 тысячи долларов, на GDAX — на 4,12%, до 7,28 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом также дорожают. Ethereum растет в цене на 3,36% — до 396,56 доллара, Ripple — на 4,69%, до 0,511 доллара, Bitcoin Cash — на 3,9%, до 688,38 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 272,2 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45,5% всего рынка криптовалют.

Во вторник утром биткоин уверенно дорожает после того, как в выходные курс криптовалюты пробил отметку в 6,5 тысячи долларов, после чего сохраняется восстановительный рост.

Стоимость биткоина отличается сильной волатильностью: в 2017 году был зафиксирован ее значительный рост, а в 2018 году цена криптовалюты ощутимо просела. Только на прошлой неделе биткоин потерял около 20% своей стоимости на новостях об ограничениях как со стороны госрегуляторов, так и крупных компаний.