Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,28% — до $67,83 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,24%, составив $63,16 за баррель.