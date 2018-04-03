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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут
RT на русском
26 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,28% — до $67,83 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,24%, составив $63,16 за баррель.
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