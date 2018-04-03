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Последствия авиаудара коалиции по мирным жителям в Йемене показали на видео
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Последствия авиаудара коалиции по мирным жителям в Йемене показали на видео 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В результате авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по провинции Эль-Ходейда на западе Йемена погибли 12 мирных жителей, среди них 7 детей. Кадры с последствиями бомбежки опубликовало видеоагентство Ruptly.
На записи видно, как с места происшествия увозят изуродованные тела, среди погибших дети до десяти лет, в том числе младенцы. По предварительным данным все жертвы авиаудара были членами одной семьи, они бежали из других районов, охваченных войной.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые с воздуха и на земле арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией. Точное число жертв трехлетнего конфликта неизвестно, в 2016-м в ООН говорили о десяти тысячах человек.
При этом США и страны Европы, несмотря на предостережения со стороны ООН, продолжают поставлять саудовским властям оружие на десятки миллиардов долларов.
В прошлом году в Эр-Рияде Трамп заключил девять контрактов на поставку американского оружия и оказание военных услуг на сумму 110 миллиардов долларов. По заявлению Белого дома, в ближайшие годы объем продаж Саудовской Аравии продукции оборонного назначения может достичь 350 миллиардов долларов.
В марте было заключено крупное соглашение на поставку вооружений между Саудовской Аравией и Великобританией. Кроме того, Эр-Рияд купил у Лондона еще 48 истребителей Eurofighter Typhoon: 72 истребителя этого типа уже служат в саудовских ВВС и активно используются в Йемене.
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