Последствия авиаудара коалиции по мирным жителям в Йемене показали на видео

На записи видно, как с места происшествия увозят изуродованные тела, среди погибших дети до десяти лет, в том числе младенцы. По предварительным данным все жертвы авиаудара были членами одной семьи, они бежали из других районов, охваченных войной.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые с воздуха и на земле арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией. Точное число жертв трехлетнего конфликта неизвестно, в 2016-м в ООН говорили о десяти тысячах человек.

При этом США и страны Европы, несмотря на предостережения со стороны ООН, продолжают поставлять саудовским властям оружие на десятки миллиардов долларов.

В прошлом году в Эр-Рияде Трамп заключил девять контрактов на поставку американского оружия и оказание военных услуг на сумму 110 миллиардов долларов. По заявлению Белого дома, в ближайшие годы объем продаж Саудовской Аравии продукции оборонного назначения может достичь 350 миллиардов долларов.