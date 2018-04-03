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WSJ: главу агентства по охране окружающей среды США заподозрили в коррупции
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WSJ: главу агентства по охране окружающей среды США заподозрили в коррупции 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Скотта Прюитта, главу агентства США по охране окружающей среды (EPA), проверяют в Белом доме из-за сообщений о том, что он снимал по низкой цене квартиру у жены лоббиста EPA. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным источников, Белый дом хочет провести дополнительное расследование действий чиновника, так как местные чиновники не удовлетворены внутренней проверкой EPA.
Сообщается, что Прюитт в 2017 году арендовал квартиру у жены Стивена Харта, который зарегистрирован при EPA как лоббист. Стоимость аренды составила $1500 долларов, что ниже средней стоимости в Вашингтоне — за аналогичное жилье в этом районе просят от $4 тыс. в месяц и более.
Ранее СМИ сообщали, что Приютт может стать новым генпрокурором США.
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