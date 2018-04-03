Минфин РФ старательно залезает в долги

Минфин РФ обнародовал планы по размещению облигаций федерального займа во втором квартале текущего года. В общей сложности ведомство намерено привлечь 450 миллиардов рублей. Из них объем предложения госбумаг со сроком погашения до 5 лет составит 100 миллиардов рублей, от 5 до 10 лет — 220 миллиардов рублей и от 10 лет — 130 миллиардов рублей.

Аналогичная цель ставилась на первый квартал, и ее удалось даже перевыполнить: за первые три месяца года министерство разместило облигаций на 463,187 миллиарда рублей. Получается, что даже на фоне политических передряг спрос на ОФЗ превышал предложение. При этом в общей сложности более трети российского суверенного долга держат иностранные инвесторы.

В то же время не стоит забывать, что острая фаза нового шпионского скандала — с взаимной высылкой дипломатов и жесткими словесными интервенциями — началась сравнительно недавно, и ситуация продолжает накаляться. Поэтому планы Минфина могут показаться излишне оптимистичными.

Возможно, он сам хочет проверить, реально ли сохранение интереса иностранцев к российскому госдолгу в условиях нарастающего внешнего давления. Ведь размещение ОФЗ — очень важный индикатор отношения экономического сообщества к тем политическим процессам, которые происходят вокруг России . Впрочем, до сих пор рынок не особо обращал на них внимание, и опрошенные «Ридусом» эксперты пока не видят причин для беспокойства.

Доходность сильнее страха

«По всем параметрам российский долг все-таки надежный инструмент. Кредитный рейтинг страны повышен, плюс доходность несравнимо более высокая по сравнению с развитыми экономиками. Поэтому я считаю, что перспективы достаточно хорошие, шансы удачного размещения достаточно высоки», — сказал аналитик TeleTrade Александр Егоров.

Спрос на российские облигации поддерживают относительно высокие цены на нефть, рекордно низкая инфляция и постепенное снижение ключевой ставки Банка России . На конец года она, скорее всего, составит 6,5% (сейчас — 7,25%), прогнозирует директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев

«Снижение ставок — это подъем котировок, — поясняет он. — Это хорошая покупка для инвесторов, так что, я думаю, у Минфина все получится. И вообще лучше занимать, конечно, в национальной валюте, то есть, в рублях».

Иностранцы, тоже будут предъявлять спрос, уверен эксперт, жажда наживы победит страх. К тому же, США отказались вводить санкции в отношении суверенного долга России, чего опасались в начале года. Специальное исследование, проведенное по такому поводу, показало, что такой шаг принесет больше вреда, чем пользы, напоминают эксперты. И для западных инвесторов это послужило сигналом покупать долговые обязательства РФ.

Чтобы нерезиденты во всей своей массе отказались от участия в размещении российских ОФЗ, необходим глубочайший политический и экономический конфликт, близкий к разрыву дипотношений и эмбарго, считает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев

«Пока этого, конечно, нет, — полагает он. — Кроме того, иностранные покупатели формируют спрос только на 1/3 от выпуска ОФЗ, в то время как переспрос на размещениях обычно составляет 2−3 раза. Так что резерв покупательской способности есть. Естественно, что при усугублении политического кризиса спрос будет меняться и внутри, иной может стать динамика ставки ЦБ РФ, но в базовом сценарии никаких проблем не должно быть с размещением. Так что сохранение планов благоприятно».

По словам эксперта, хорошо и то, что основной объём выпуска приходится на среднесрочные бумаги с погашением от 5 до 10 лет, а также на длинные бумаги. Это благоприятно для бюджетного планирования и развития рынка внутреннего долга, в том числе и корпоративного.

Сомнительный запрет

Не видят эксперты реальных экономических угроз и со стороны Лондона, где на прошлой неделе премьер-министр страны Тереза Мэй заявила о намерении рассмотреть предложение парламента о запрете операций с российскими евробондами на британских биржах.

Глава комитета по внешней политике британского парламента Том Тугендхат выступил с идеей запретить ведущим клиринговым компаниями, таким, как Euroclear и Clearstream, регистрировать сделки с облигациями РФ. По замыслу политика, это закроет возможность перепродажи евробондов на вторичном рынке и отпугнет большинство инвесторов из ЕС и США.

Пока что это лишь словесные интервенции и маловероятно, что они дойдут до реального воплощения в жизнь, полагают аналитики. Последнее размещение российских еврооблигаций происходило незадолго до этих заявлений, и порядка 40% выпуска выкупили как раз британские инвесторы, еще 20% — американцы, остальное распределилось между другими инвесторами.

Именно владельцы бумаг больше всего пострадают в случае подобного запрета. И вряд ли США и Великобритания захотят выстрелить себе в ногу, то есть ухудшить положение своих же компаний, которые в России зарабатывают хорошие деньги.

Кроме того, влияние Лондона в данном вопросе достаточно ограничено. «Euroclear и Clearstream расположены в Бельгии , и чтобы воздействовать на них, мнения одной Великобритании недостаточно, нужно все-таки какое-то согласованное решение», — пояснил Егоров.

Сами компании пока не отреагировали на заявления британских политиков. По словам эксперта, был момент какое-то время назад, когда они не очень доброжелательно относились к размещению российских бондов. Но, в конце концов, прагматичный интерес взял вверх: клиринговые компании получают свой процент, и поэтому вряд ли быстро согласятся отказаться от хорошей прибыли, связанной с размещением.