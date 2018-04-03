Минфин РФ старательно залезает в долги 

Минфин РФ обнародовал планы по размещению облигаций федерального займа во втором квартале текущего года. В общей сложности ведомство намерено привлечь 450 миллиардов рублей. Из них объем предложения госбумаг со сроком погашения до 5 лет составит 100 миллиардов рублей, от 5 до 10 лет — 220 миллиардов рублей и от 10 лет — 130 миллиардов рублей.
Аналогичная цель ставилась на первый квартал, и ее удалось даже перевыполнить: за первые три месяца года министерство разместило облигаций на 463,187 миллиарда рублей. Получается, что даже на фоне политических передряг спрос на ОФЗ превышал предложение. При этом в общей сложности более трети российского суверенного долга держат иностранные инвесторы.
В то же время не стоит забывать, что острая фаза нового шпионского скандала — с взаимной высылкой дипломатов и жесткими словесными интервенциями — началась сравнительно недавно, и ситуация продолжает накаляться. Поэтому планы Минфина могут показаться излишне оптимистичными.
Возможно, он сам хочет проверить, реально ли сохранение интереса иностранцев к российскому госдолгу в условиях нарастающего внешнего давления. Ведь размещение ОФЗ — очень важный индикатор отношения экономического сообщества к тем политическим процессам, которые происходят вокруг России. Впрочем, до сих пор рынок не особо обращал на них внимание, и опрошенные «Ридусом» эксперты пока не видят причин для беспокойства.
Доходность сильнее страха
«По всем параметрам российский долг все-таки надежный инструмент. Кредитный рейтинг страны повышен, плюс доходность несравнимо более высокая по сравнению с развитыми экономиками. Поэтому я считаю, что перспективы достаточно хорошие, шансы удачного размещения достаточно высоки», — сказал аналитик TeleTrade Александр Егоров.
Спрос на российские облигации поддерживают относительно высокие цены на нефть, рекордно низкая инфляция и постепенное снижение ключевой ставки Банка России. На конец года она, скорее всего, составит 6,5% (сейчас — 7,25%), прогнозирует директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.
«Снижение ставок — это подъем котировок, — поясняет он. — Это хорошая покупка для инвесторов, так что, я думаю, у Минфина все получится. И вообще лучше занимать, конечно, в национальной валюте, то есть, в рублях».
Иностранцы, тоже будут предъявлять спрос, уверен эксперт, жажда наживы победит страх. К тому же, США отказались вводить санкции в отношении суверенного долга России, чего опасались в начале года. Специальное исследование, проведенное по такому поводу, показало, что такой шаг принесет больше вреда, чем пользы, напоминают эксперты. И для западных инвесторов это послужило сигналом покупать долговые обязательства РФ.
Чтобы нерезиденты во всей своей массе отказались от участия в размещении российских ОФЗ, необходим глубочайший политический и экономический конфликт, близкий к разрыву дипотношений и эмбарго, считает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.
«Пока этого, конечно, нет, — полагает он. — Кроме того, иностранные покупатели формируют спрос только на 1/3 от выпуска ОФЗ, в то время как переспрос на размещениях обычно составляет 2−3 раза. Так что резерв покупательской способности есть. Естественно, что при усугублении политического кризиса спрос будет меняться и внутри, иной может стать динамика ставки ЦБ РФ, но в базовом сценарии никаких проблем не должно быть с размещением. Так что сохранение планов благоприятно».
По словам эксперта, хорошо и то, что основной объём выпуска приходится на среднесрочные бумаги с погашением от 5 до 10 лет, а также на длинные бумаги. Это благоприятно для бюджетного планирования и развития рынка внутреннего долга, в том числе и корпоративного.
Сомнительный запрет
Не видят эксперты реальных экономических угроз и со стороны Лондона, где на прошлой неделе премьер-министр страны Тереза Мэй заявила о намерении рассмотреть предложение парламента о запрете операций с российскими евробондами на британских биржах.
Глава комитета по внешней политике британского парламента Том Тугендхат выступил с идеей запретить ведущим клиринговым компаниями, таким, как Euroclear и Clearstream, регистрировать сделки с облигациями РФ. По замыслу политика, это закроет возможность перепродажи евробондов на вторичном рынке и отпугнет большинство инвесторов из ЕС и США.
Пока что это лишь словесные интервенции и маловероятно, что они дойдут до реального воплощения в жизнь, полагают аналитики. Последнее размещение российских еврооблигаций происходило незадолго до этих заявлений, и порядка 40% выпуска выкупили как раз британские инвесторы, еще 20% — американцы, остальное распределилось между другими инвесторами.
Именно владельцы бумаг больше всего пострадают в случае подобного запрета. И вряд ли США и Великобритания захотят выстрелить себе в ногу, то есть ухудшить положение своих же компаний, которые в России зарабатывают хорошие деньги.
Кроме того, влияние Лондона в данном вопросе достаточно ограничено. «Euroclear и Clearstream расположены в Бельгии, и чтобы воздействовать на них, мнения одной Великобритании недостаточно, нужно все-таки какое-то согласованное решение», — пояснил Егоров.
Сами компании пока не отреагировали на заявления британских политиков. По словам эксперта, был момент какое-то время назад, когда они не очень доброжелательно относились к размещению российских бондов. Но, в конце концов, прагматичный интерес взял вверх: клиринговые компании получают свой процент, и поэтому вряд ли быстро согласятся отказаться от хорошей прибыли, связанной с размещением.
В любом случае, на ОФЗ это никак не повлияет, поскольку они предназначены для внутреннего рынка и торгуются на Московской бирже. И если вдруг инициатива британского парламента все же реализуется, Минфин РФ просто будет выпускать именно эти бумаги вместо валютных облигаций. Но естественно, любой запрет будет воспринят негативно как сигнал дальнейшего усугубления противостояния, и это ухудшит имидж России как заемщика.