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Трамп вновь обвалил акции Amazon своими обвинениями
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Трамп вновь обвалил акции Amazon своими обвинениями 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Michael Nelson/EPA  Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Котировки крупнейшей в мире компании в сфере онлайн-торговли продолжают падать на фоне обвинений со стороны президента США Дональд Трамп. В понедельнике, 2 апреля, акции Amazon завершили торги на бирже Nasdaq падением на 5,9% после очередной серии негативных комментариев со стороны Трампа. Президент США вновь заявил о том, что корпорация «не платит налоги», наживается на почтовой службе США и приводит к банкротству других компаний. Портал «Вести. Экономика» отмечал, что в результате комментариев в СМИ и прямых заявлений в соцсетях со стороны Дональда Трампа позиции Amazon оказались под серьезным давлением. Дополнительную остроту в разворачивающемся противостоянии действующего президента США и основателя Amazon Джеффа Безоса, все еще сохраняющего титул «самого богатого человека» на планете (в частности, по оценкам Bloomberg Billionaire Index), придает политический аспект в данной ситуации: как отмечают многие эксперты, Трамп оказывает давление на Безоса не только из-за де-факто монопольного положения Amazon в сегменте электронной коммерции, но также из-за того, что владельцу Amazon принадлежит издание Washington Times, которое Трамп неоднократно критиковал и, судя по многим сообщениям, оценивает как «политический инструмент» в руках Безоса.
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