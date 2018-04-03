Трамп вновь обвалил акции Amazon своими обвинениями

Фото: Michael Nelson/EPA Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Котировки крупнейшей в мире компании в сфере онлайн-торговли продолжают падать на фоне обвинений со стороны президента США Дональд Трамп. В понедельнике, 2 апреля, акции Amazon завершили торги на бирже Nasdaq падением на 5,9% после очередной серии негативных комментариев со стороны Трампа. Президент США вновь заявил о том, что корпорация «не платит налоги», наживается на почтовой службе США и приводит к банкротству других компаний. Портал «Вести. Экономика» отмечал, что в результате комментариев в СМИ и прямых заявлений в соцсетях со стороны Дональда Трампа позиции Amazon оказались под серьезным давлением. Дополнительную остроту в разворачивающемся противостоянии действующего президента США и основателя Amazon Джеффа Безоса, все еще сохраняющего титул «самого богатого человека» на планете (в частности, по оценкам Bloomberg Billionaire Index), придает политический аспект в данной ситуации: как отмечают многие эксперты, Трамп оказывает давление на Безоса не только из-за де-факто монопольного положения Amazon в сегменте электронной коммерции, но также из-за того, что владельцу Amazon принадлежит издание Washington Times, которое Трамп неоднократно критиковал и, судя по многим сообщениям, оценивает как «политический инструмент» в руках Безоса.