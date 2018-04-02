Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,87%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов недвижимости, финансов и муниципальных служб.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подешевел на 0,87%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции VALE ON N1 (SA:VALE3), которые подорожали на 0,79 п. (1,87%), закрывшись на отметке в 43,00. Котировки Companhia Siderurgica Nacional (SA:CSNA3) выросли на 0,14 п. (1,59%), завершив торги на уровне 8,94. Бумаги Bradespar SA (SA:BRAP4) выросли в цене на 0,50 п. (1,59%), закрывшись на отметке 31,99.

Лидерами падения стали акции BRADESCO ON N1 (SA:BBDC3), цена которых упала на 4,37 п. (11,36%), завершив сессию на отметке 34,10. Акции Banco Bradesco SA Pref (SA:BBDC4) поднялись на 3,92 п. (9,92%), закрывшись на уровне 35,58, а ECORODOVIAS ON NM (SA:ECOR3) снизились в цене на 0,45 п. (5,14%) и завершили торги на отметке 8,30.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (330) превысило количество закрывшихся в плюсе (95), а котировки 22 акций практически не изменились.

Котировки акций ECORODOVIAS ON NM (SA:ECOR3) упали до 52-недельного минимума, упав на 5,14%, 0,45 п., и завершили торги на отметке 8,30.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 8,78% до отметки 32.94, достигнув нового месячного максимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 1,40%, или 18,60, достигнув отметки $1.345,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 2,80%, или 1,82, до $63,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае подешевели на 1,47%, или 1,74, до отметки $116,38.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 0,30% до 3,3151, а котировки EUR/BRL не изменились 0,00%, достигнув отметки 4,0921.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,06% до 89,70.