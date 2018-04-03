Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,15%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов недвижимости, финансов и телекоммуникаций.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa снизился на 0,15%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Tim Participacoes SA (SA:TIMP3), которые подорожали на 0,63 п. (4,46%), закрывшись на отметке в 14,74. Котировки NATURA ON NM (SA:NATU3) выросли на 0,95 п. (3,01%), завершив торги на уровне 32,54. Бумаги Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3) выросли в цене на 0,87 п. (2,59%), закрывшись на отметке 34,40.

Лидерами падения стали акции JBS ON NM (SA:JBSS3), цена которых упала на 0,30 п. (3,19%), завершив сессию на отметке 9,10. Акции CYRELA REALT ON NM (SA:CYRE3) поднялись на 0,36 п. (2,35%), закрывшись на уровне 14,96, а Ultrapar Participacoes SA (SA:UGPA3) снизились в цене на 1,60 п. (2,28%) и завершили торги на отметке 68,70.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (228) превысило количество закрывшихся в плюсе (212), а котировки 35 акций практически не изменились.

Котировки акций Tim Participacoes SA (SA:TIMP3) выросли до исторического максимума, поднявшись на 4,46%, 0,63 п., и завершили торги на отметке 14,74. Котировки акций Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3) выросли до исторического максимума, поднявшись на 2,59%, 0,87 п., и завершили торги на отметке 34,40. Котировки акций Ultrapar Participacoes SA (SA:UGPA3) упали до 52-недельного минимума, упав на 2,28%, 1,60 п., и завершили торги на отметке 68,70.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 1,46% до отметки 33.42, достигнув нового месячного максимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,79%, или 10,60, достигнув отметки $1.336,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,87%, или 0,55, до $63,56 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае подорожали на 0,25%, или 0,29, до отметки $116,67.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 0,82% до 3,3406, а котировки EUR/BRL повысились на 0,14%, достигнув отметки 4,0980.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,17% до 89,84.