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Российский рынок: «Просто руки пока не дошли»
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Российский рынок: «Просто руки пока не дошли» 

Investing.com Россия 30 минут назад
Фото: Investing.com Россия
На фоне частично продолжающихся пасхальных каникул российский рынок, как и ожидалось, показывает стабильно отрицательную динамику — и то ли еще будет.
Доллар, начав торговаться с 57,22 руб., в течение дня плавно ушел на уровень 57,6 руб. Индексы фондового рынка еще пытались расти в первой половине дня, но затем сдались внешней конъюнктуре и пошли вниз. К концу торгов индекс РТС потерял 1,23%, рублевый индекс МосБиржи — 0,63%.
«Внешние факторы оказывают давление на рынок. В первой половине дня рынок чувствоввал себя нормально, но по итогам дня что мы видим? Dow Jones снизился на 2,4%, S&P 500 — на 2,5%, NASDAQ — вообще на 5,7%, — говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. — Все это основано на проблемах сектора высоких технологий, точнее, на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что компании вроде Amazon (NASDAQ:AMZN) платят слишком мало налогов. По рублю движение ограниченное: евро снизился за день на 0,25%, йена на 0,4%, рубль пока держится. Конечно, это до поры до времени — надо будет посмотреть, куда Америка завтра пойдет, но пока нас это скорее миновало».
Российский рынок в данном случае, как ни парадоксально, выручает то, что доля высокотехнологичных компаний на нем крайне мала. «Мы не можем оставаться вне общемировых тенденций, а то, что сильнее выросло, то сильтнее и падает: котировки акций IT-компаний хорошо росли в последний год. Наши акции не отличаются таким высоким ростом, как акции высокотехнологичных компаний, но в силу высокой дивидендной доходности они менее чувствительны к коррекции, — рассуждает портфельный управляющий „Альфа Капитала“ Дмитрий Михайлов. — В то же время при коррекции инвесторы оперируют прежде всего ликвидными бумагами, а до нашего неликвида, возможно, просто руки пока не дошли».
И высокие дивиденды — не защита. «Технологичные компании — ядро американского рынка, поэтому их снижение сейчас понятно. Но там, где Америка чихнет, Россия будет иметь воспаление легких, то есть я бы скорее рассчитывал на двойную корреляцию. Если падение американского рынка продолжится, то даже высокая дивидендная доходность не спасет», — считает главный аналитик «БК Сбережений» Сергей Суверов.
Investing.com Россия: последние новости
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