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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже
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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже
ИА Синьхуа
34 минуты назад
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Нью-Йорк
, 2 апреля /
Синьхуа
/ — Сегодня на Нью-Йоркской фондовой
бирже при завершении торгов индекс «Доу-Джонс» упал на 1,90 проц по сравнению с показателем предыдущего торгового дня, индекс «Стандард
энд Пурз 500» — на 2,23 проц, индекс «Насдак» — на 2,74 проц.
—0—
ИА Синьхуа: последние новости
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