Ещё
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Нью-Йорк, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской фондовой
бирже при завершении торгов индекс «Доу-Джонс» упал на 1,90 проц по  сравнению с показателем предыдущего торгового дня, индекс «Стандард
энд Пурз 500» — на 2,23 проц, индекс «Насдак» — на 2,74 проц.
—0—
ИА Синьхуа: последние новости
Инфляция в Германии снизилась до 1,6 процентов Экспериментальное введение в Китае торговли углеродными квотами содействует контролю над выбросами Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 28,94 пункта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу255
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»265
ЕС предрекли судьбу СССР151
Саммит по Донбассу может пройти без России377
Анна Хилькевич рассказала о второй беременности15
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение