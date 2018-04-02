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Dow Jones и S&P закрылись на минимуме с ноября на фоне опасений торговой войны с Китаем
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Dow Jones и S&P закрылись на минимуме с ноября на фоне опасений торговой войны с Китаем 

Прайм 49 минут назад
МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник потеряли 1,9% — 2,7% на фоне падения акций технологического сектора и беспокойства по поводу торговых отношений США и Китая, Dow Jones и S&P закрылись на минимуме с ноября, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,9%, до 23644,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 2,74%, до 6870,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 2,23%, до 2581,88 пункта.
Китай в понедельник ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, еще на восемь наименований, в том числе свинину — 25%. Министерство коммерции КНР пояснило, что эта мера вводится для защиты китайских интересов и компенсации ущерба от принятых мер США.
"Сегодняшняя слабость связана с объявленными Китаем пошлинами. Даже если они невелики, они могут увеличиться. Мы не знаем, окончательны ли они", — сказал агентству MarketWatch старший инвестспециалист Haverford Trust Хэнк Смит.
Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил о своих претензиях к онлайн-ритейлеру Amazon, обвинив компанию в невыплате налогов и в использовании несправедливо заниженных ставок за пользование услугами Почтовой службы США. В понедельник он заявил о «нечестных правилах игры» и добавил, что это «будет изменено», хотя не уточнил деталей. Акции Amazon снизились в ходе торгов на 5,21% до 1,372 доллара за штуку.
Бумаги Facebook снизились на 2,75% на фоне скандала с утечкой данных пользователей соцсети.
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 59,3% с 60,8% в феврале, тогда как эксперты ожидали снижения показателя до 60,1%.
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