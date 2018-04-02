Сооснователь Bitcoin Foundation: «Биткоин — иголка, которая проткнет пузырь»

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Сооснователь и исполнительный директор Bitcoin Foundation Джон Матонис заявил изданию Business Insider о необоснованности страхов вокруг «пузыря» биткоина. По его мнению, в мире из-за действий центральных банков искусственно раздуваются фондовые рынки и рынки облигаций.

По мнению Матониса, мир отходит от валют, которыми управляют центральные банки. А децентрализованные криптовалюты поддерживают это изменение.

Джон Матонис

сооснователь Bitcoin Foundation

«Тем людям, которые заявляют, что биткоин — «пузырь», я скажу, что биткоин — иголка, которая проткнет «пузырь». Этим «пузырем» выступают бешеные рынки облигаций и фейковые рынки ценных бумаг, которые поддерживают центральные банки. Это «пузыри».

В середине декабря курс криптовалюты биткоин достиг значения в $19,5 тыс. Однако затем криптовалюта начала дешеветь, и уже к началу февраля стоимость биткоина упала ниже $8 тысяч. По состоянию на 21.55 по московскому времени понедельника курс криптовалюты укреплялся на 2,4% к предыдущей фиксации и достигал $6,9 тыс.

В марте финансовый директор Visa Васант Прахбу назвал биткоин «пузырем» для мошенников и грязных политиков, в надежность которого верят лишь неопытные инвесторы.

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