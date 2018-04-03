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Венесуэла и Россия планируют увеличить торговлю к концу года на 30%
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Венесуэла и Россия планируют увеличить торговлю к концу года на 30% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Олег Иванов
МЕХИКО, 3 апр — РИА Новости. Россия и Венесуэла планируют обеспечить до конца года рост двусторонней торговли на 30%, заявил вице-президент по финансовым и экономическим вопросам, министр сельского хозяйства Венесуэлы Вильмар Кастро Сотельдо.
"У нас есть цель в 2018 году: достичь роста товарооборота на 30%, а с теми соглашениями, к которым мы придем, эта цель не только будет достигнута, но и превышена", — приводит портал Universal заявление Кастро Сотельдо в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе.
Издание ссылается на данные Банка России, согласно которым в 2017 году объем двустороннего товарооборота удалось довести до показателя в 459 миллионов долларов. В случае выполнения планов по его увеличению эта цифра достигнет 596 миллионов долларов.
Комиссия обсуждала сотрудничество в военной сфере, железнодорожные проекты в Венесуэле, производство продовольствия, перспективы дальнейшего сотрудничества компаний "Роснефть" и PDVSA, возможности производства оборудования для добывающей промышленности.
Также Россия и Венесуэла не исключают возможности начала сборки автомобилей на венесуэльской территории, сообщил ранее Кастро Сотельдо. Речь идет не только о сборке машин, но и о производстве автозапчастей.
Стороны затронули тему производства вакцин в Венесуэле, проектов инвестиций в район Arco Minero, известный своими золотыми запасами, производства оборудования для выпуска продовольственных товаров на сельскохозяйственном комплексе в штате Ансоатеги.
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