Венесуэла и Россия планируют увеличить торговлю к концу года на 30%

"У нас есть цель в 2018 году: достичь роста товарооборота на 30%, а с теми соглашениями, к которым мы придем, эта цель не только будет достигнута, но и превышена", — приводит портал Universal заявление Кастро Сотельдо в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе.

Издание ссылается на данные Банка России , согласно которым в 2017 году объем двустороннего товарооборота удалось довести до показателя в 459 миллионов долларов. В случае выполнения планов по его увеличению эта цифра достигнет 596 миллионов долларов.

Комиссия обсуждала сотрудничество в военной сфере, железнодорожные проекты в Венесуэле, производство продовольствия, перспективы дальнейшего сотрудничества компаний "Роснефть" и PDVSA, возможности производства оборудования для добывающей промышленности.

Также Россия и Венесуэла не исключают возможности начала сборки автомобилей на венесуэльской территории, сообщил ранее Кастро Сотельдо. Речь идет не только о сборке машин, но и о производстве автозапчастей.

Стороны затронули тему производства вакцин в Венесуэле, проектов инвестиций в район Arco Minero, известный своими золотыми запасами, производства оборудования для выпуска продовольственных товаров на сельскохозяйственном комплексе в штате Ансоатеги.