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Будущее криптовалюты «петро» обсуждают на заседании МПК Венесуэлы и России
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Будущее криптовалюты «петро» обсуждают на заседании МПК Венесуэлы и России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 2 апр — РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии высокого уровня России и Венесуэлы началось в понедельник в Каракасе, сообщает МИД южноамериканской страны.
По сообщению ведомства, стороны обсуждают возможное использование венесуэльской криптовалюты «петро» при осуществлении международных транзакций.
Комиссия обсуждает сотрудничество в военной сфере, железнодорожные проекты в Венесуэле, производство продовольствия, а также анализирует стратегический альянс между компаниями "Роснефть" и PDVSA в рамках проекта Petromonagas и возможность производства оборудования для добывающей промышленности.
МИД Венесуэлы приводит также заявление заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Рязанцева, высоко оценивавшего состояние двусторонних отношений. «Венесуэла — это стратегический партнер России, и мы работаем как большая команда, чтобы координировать развитие двусторонних проектов», — цитирует МИД Рязанцева.
Венесуэла выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту «петро» 20 февраля. Тогда президент страны Мадуро заявил, что объем предварительных продаж «петро» достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.
Для работы с «петро» президент намерен создать четыре экономические зоны. Это остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес и специальные экономические зоны «Парагуана» и «Уренья». Мадуро сообщил также, что Центральный банк Венесуэлы теперь может покупать золото за «петро», все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в «петро», а с 20 апреля в стране стартует продажа жилья за эту криптовалюту.
В феврале также сообщалось о планах страны выпустить в оборот еще одну криптовалюту — золотой «петро», которая будет обеспечена этим драгоценным металлом.
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