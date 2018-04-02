Хату подвинь: китайский фермер отказался сносить дом из-за строительства трассы, а просто перенес его на 40 метров

Что делать, если на месте вашего дома скоро проведут новую трассу? Покорно ждать, когда жилище снесут? Многие так и делают, но не фермер из китайской провинции Цзянси. Находчивый мужчина просто взял и передвинул дом на 40 метров от строительной площадки.

Источник: Oddity Central

В 2014 году Гао Пинь потратил миллион юаней (160 тысяч долларов) на постройку трехэтажного дома своей мечты. Семья фермера прожила там чуть больше года, когда местные власти сообщили «хорошую» новость: дом стоит там, где будет проходить новое шоссе, и здание придется снести.

Узнав о положении дел, один из друзей посоветовал Гао обратиться в компанию, которая специализируется на «передвижении» домов на небольшие расстояния. Фермер ожидал получить от государства компенсацию в размере 400 тысяч юаней (63 тысячи долларов) и решил, что лучше уж заплатит эти деньги компании, чем еще раз будет с нуля строить дом.

«Я все обдумал и решил, что, даже если я потрачу все 400 тысяч юаней, это того стоит, потому что это спасет меня от строительства нового дома».

В сентябре 2017 года Гао нанял бригаду рабочих, чтобы отделить дом от фундамента и подготовить землю для передвижения. Дальше к делу подключилась компания, занимающаяся передвижением домов. За полтора месяца рабочие подвинули дом на 40 метров. Здание установили на деревянные шпалы и медленно тянули с помощью канатов и лебедок. Вся работа обошлась Гао в 330 тысяч юаней (52 500 долларов) — это меньше, чем он ожидал, и намного меньше, чем он бы потратил на строительство нового дома. В качестве компенсации он получил от государства 108 тысяч долларов. В итоге Гао не только дом спас, но и подзаработал.

История Гао вдохновила и его соседа. Его дому, построенному в 2016 году, тоже грозит снос. Чтобы спасти четырехэтажное здание, придется подвинуть его на 120 метров.