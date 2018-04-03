Цена препарата от ВИЧ на аукционе Минздрава упала в три раза после проверки ФАС

"ФАС недавно завершила проверку Минздрава по аукционам на закупку антиретровирусных препаратов (там, где еще признаки сговора с "Р-Фарм" обнаружены), и вот один из итогов: на аукционе по закупке препаратов для лечения ВИЧ цена упала в 3 раза от начальной. В прошлом году торги шли почти без снижения", — отмечают в ФАС.

Ранее ведомство обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства при закупках Минздравом в 2017 году препаратов от ВИЧ — министерство могло создать преимущества для «Р-Фарм». При этом ФАС пока не определилась, будет ли возбуждать дело по подозрению в сговоре Минздрава и фармацевтической компании.

Начальная максимальная цена контрактов на закупку препаратов у «Р-Фарм» с признаками нарушения за 2017 год составила около 1,5 млрд рублей (пять контрактов), рассказал начальник управления. Если будет доказано соглашение, то для хозяйствующих субъектов предусмотрен штраф до 50% от начальной максимальной цены контрактов. Кроме того, должностные лица могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности в зависимости от тяжести последствий сговора. Министерство как орган власти ответственности не понесет.