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Цена препарата от ВИЧ на аукционе Минздрава упала в три раза после проверки ФАС
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Цена препарата от ВИЧ на аукционе Минздрава упала в три раза после проверки ФАС 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Цена препарата от ВИЧ на аукционе Минздрава упала в три раза после проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом говорится в сообщении антимонопольного органа.
"ФАС недавно завершила проверку Минздрава по аукционам на закупку антиретровирусных препаратов (там, где еще признаки сговора с "Р-Фарм" обнаружены), и вот один из итогов: на аукционе по закупке препаратов для лечения ВИЧ цена упала в 3 раза от начальной. В прошлом году торги шли почти без снижения", — отмечают в ФАС.
Ранее ведомство обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства при закупках Минздравом в 2017 году препаратов от ВИЧ — министерство могло создать преимущества для «Р-Фарм». При этом ФАС пока не определилась, будет ли возбуждать дело по подозрению в сговоре Минздрава и фармацевтической компании.
Начальная максимальная цена контрактов на закупку препаратов у «Р-Фарм» с признаками нарушения за 2017 год составила около 1,5 млрд рублей (пять контрактов), рассказал начальник управления. Если будет доказано соглашение, то для хозяйствующих субъектов предусмотрен штраф до 50% от начальной максимальной цены контрактов. Кроме того, должностные лица могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности в зависимости от тяжести последствий сговора. Министерство как орган власти ответственности не понесет.
В свою очередь Минздрав заявил, что все контракты с «Р-Фарм» были произведены по результатам электронных аукционов, а проверка ФАС проходила с нарушениями, о чем Минздрав России уведомил главу ФАС Игоря Артемьева. Кроме того, Минздрав планирует направить жалобу на действия ФАС в Генпрокуратуру.
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 Ещё 6 источников 
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