Индекс Dow Jones упал на 1,9% на фоне повышения Китаем пошлин на товары из США

НЬЮ-ЙОРК , 3 апреля. / ТАСС /. Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник снизился на 458,92 пункта (1,90%) по итогам сессии на Нью-йоркской фондовой бирже на фоне решения властей КНР повысить пошлины на ряд наименований продукции США . Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 23 644,19 пункта. В течение торгов он падал примерно на 750 пунктов, однако позже несколько восстановился. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 58,99 пункта (2,23%) и оказался на отметке 2581,88 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 193,33 пункта (2,74%), до 6870,12 пункта.

"Тот факт, что страна повысила пошлины в качестве ответной меры является значимым шагом в неверном направлении", — сказала агентству Associated Press о предпринятых Китаем мерах аналитик инвестиционной компании Edward Johnes Кейт Уорн. По ее утверждению, действия Пекина «усугубляют беспокойство о том, что будет иметь место повышение пошлин и есть возможность более ощутимых последствий, чем ожидали инвесторы на прошлой неделе».

"И то же самое, что относится к Китаю, может касаться Мексики ", — добавила Уорн.

Беспокойства технологических компаний

Одним из факторов снижения котировок также стала критика президента США Дональда Трампа в отношении компании, продающей товары и услуги через интернет, — Amazon. Глава Белого дома ранее не раз обвинял Amazon в том, что она не в полной мере выплачивает налоги, а Почтовая служба США якобы несет из-за нее крупные убытки. Акции Amazon по итогам торгов подешевели на 5,21% до $1371,99.

"Президент США выступает с нападками на компанию из-за того, что он считает недобросовестными методами с ее стороны", — приводит телеканал CNN слова руководителя департамента операций с ценными бумагами в инвестиционной компании Wedbush Securities Йэна Винера.

Торговый спор США и КНР Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Американский лидер также поручил министру финансов Соединенных Штатов Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.