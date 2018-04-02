Индекс Dow Jones к полудню в понедельник упал почти на 500 пунктов

НЬЮ-ЙОРК , 2 апреля. / ТАСС /. Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник к середине дня упал на 485 пунктов, или на 2,01%, до 23670. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США , понизился на 56 пунктов, или на 2,12%, до 2585, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 2,28%, или на 161 пункт, до 6902. Как отметила в среду телекомпания CNN, рынки реагируют на сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter, который подверг критике компанию интернет-торговли Amazon. «Только глупцы или кто-то похуже говорят, что наша убыточная Почтовая служба получает выгоды от взаимодействия с компанией Amazon , — отметил он. — Они теряют огромные деньги, и эта ситуация изменится». Акции Amazon к середине дня упали на 4,56%, до 66,02. "Получается, что президент США подвергает нападкам одну компанию за то, что он считает несправедливой торговой практикой", — привела телекомпания CNN мнение руководителя департамента ценных бумаг инвестиционной компании Wedbush Securities Йэна Уинера. Кроме того, как отметило информационное агентство Bloomberg , на ситуацию на рынке влияют опасения по поводу последствий повышения Китаем тарифов на отдельные виды американской сельскохозяйственной продукции в ответ на решение администрации Трампа поднять тарифы на импорт из Китая стали и алюминия. «Совершенно очевидно, что участники рынка предпринимают меры к тому, чтобы обезопасить себя от потрясений, — приводит агентство мнение руководителя департамента инвестиций компании Oakbrook Investors Питера Джанковскиса. — Участники рынка сбрасывают те акции, которые еще недавно демонстрировали уверенный рост».