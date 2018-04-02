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Индекс Доу-Джонс снизился на более 500 пунктов на фоне беспокойств в вопросах торговли
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Индекс Доу-Джонс снизился на более 500 пунктов на фоне беспокойств в вопросах торговли 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Нью-Йорк, 2 апреля /Синьхуа/ — Американские фонды сегодня резко
пошли на понижение, индекс Доу-Джонс в полдень упал на более, чем  500 пунктов, в то время как беспокойство в связи с напряженностью в  вопросах торговли продолжило давить на рынок. —0—
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