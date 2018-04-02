Индекс Доу-Джонс снизился на более 500 пунктов на фоне беспокойств в вопросах торговли

Нью-Йорк , 2 апреля / Синьхуа / — Американские фонды сегодня резко

пошли на понижение, индекс Доу-Джонс в полдень упал на более, чем 500 пунктов, в то время как беспокойство в связи с напряженностью в вопросах торговли продолжило давить на рынок. —0—