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Индекс Доу-Джонс снизился на более 500 пунктов на фоне беспокойств в вопросах торговли
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Индекс Доу-Джонс снизился на более 500 пунктов на фоне беспокойств в вопросах торговли
ИА Синьхуа
47 минут назад
Комментарии
Нью-Йорк
, 2 апреля /
Синьхуа
/ — Американские фонды сегодня резко
пошли на понижение, индекс Доу-Джонс в полдень упал на более, чем 500 пунктов, в то время как беспокойство в связи с напряженностью в вопросах торговли продолжило давить на рынок. —0—
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