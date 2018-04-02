Посетители ТРЦ в Петрозаводске смогут попасть на прием к врачу

Бесплатные консультации терапевта, пульмонолога и психолога можно будет получить в раКВах акции «Всемирный день здоровья».

6 апреля на четвертом этаже в ТРЦ «Тетрис» в Петрозаводске пройдет акция, приуроченная ко всемирному дню здоровья. Как сообщает республиканский Минздрав, в раКВах акции «Всемирный день здоровья» пройдут мастер-классы по программам «Ситти-Данс» и «Легкое дыхание» и интерактив «Имитация алкогольного опьянения».

Участники акции смогут получить консультацию терапевтов, пульмонолога, психолога и других специалистов по вопросам первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний, двигательной активности, профилактике заражения ВИЧ, отказа от курения и алкоголя, а также по методам преодоления стресса.

Можно будет пройти экспресс-диагностику здоровья: определить индекс массы тела, рост, вес, измерить внутриглазное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти скрининг на ВИЧ, обследование на жироанализаторе, динамометре и смокелайзере, получить бесплатные буклеты и другие информационные материалы по коррекции факторов риска и здоровому образу жизни. Акция будет проходить с 16 до 19.