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Посетители ТРЦ в Петрозаводске смогут попасть на прием к врачу
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Посетители ТРЦ в Петрозаводске смогут попасть на прием к врачу 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Бесплатные консультации терапевта, пульмонолога и психолога можно будет получить в раКВах акции «Всемирный день здоровья».
6 апреля на четвертом этаже в ТРЦ «Тетрис» в Петрозаводске пройдет акция, приуроченная ко всемирному дню здоровья. Как сообщает республиканский Минздрав, в раКВах акции «Всемирный день здоровья» пройдут мастер-классы по программам «Ситти-Данс» и «Легкое дыхание» и интерактив «Имитация алкогольного опьянения».
Участники акции смогут получить консультацию терапевтов, пульмонолога, психолога и других специалистов по вопросам первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний, двигательной активности, профилактике заражения ВИЧ, отказа от курения и алкоголя, а также по методам преодоления стресса.
Можно будет пройти экспресс-диагностику здоровья: определить индекс массы тела, рост, вес, измерить внутриглазное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти скрининг на ВИЧ, обследование на жироанализаторе, динамометре и смокелайзере, получить бесплатные буклеты и другие информационные материалы по коррекции факторов риска и здоровому образу жизни. Акция будет проходить с 16 до 19.
По материалам: ptzgovorit.ru
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