Они существуют! 10 отечественных фильмов, успешных в зарубежном прокате

В последнее время спрос на российское кино за рубежом значительно возрос. Так, например, за прошедший год права на прокат таких отечественных хитов, как «Викинг» (2016), «Притяжение» (2017), «Салют-7» (2017) и «Легенда о Коловрате» (2017) были проданы более чем в 60 стран мира.

И это только начало! Совсем скоро иностранные зрители смогут в полной мере оценить на себе всю мощь современного крупнобюджетного отечественного кино, ни в чем не уступающего размашистым голливудским постановкам (почти).

А пока вспомним десять самых коммерчески успешных российских картин, выходивших в зарубежный прокат.

Источник: soyuz.ru 10. «Вий 3D» (2014)

Показатели в цифрах: 4,9 миллиона долларов.

Создание современной экранизации мистической повести Николая Гоголя , получившей название «Вий 3D», заняло без малого 8 лет и обошлось ее создателям в 26 миллионов долларов. Многострадальный фильм Олега Степченко хорошо выступил в отечественном прокате, заработав внушительные 34,5 миллиона долларов, но за рубежом, увы, оказался не так успешен, как ожидалось.

Эстонии, Армении, Авторы картины намеренно пригласили на главную роль британского артиста и видоизменили основной сюжет гоголевского рассказа, надеясь таким образом привлечь внимание иностранного зрителя. Однако особого эффекта это не дало, поэтому больше половины кассы, полученной за пределами России , пришлось на Украину . Кроме того, «Вий 3D» «прокатывался» в Литве Испании и Франции.

Примечательно, что в Великобритании , на которую делалась особенная ставка, лента была выпущена сразу на DVD. Если вдруг кто-то забыл: сиквел «Вия», снятый в содружестве с Китаем , выйдет на российские экраны в августе под названием «Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай». Одну из главных ролей в продолжении, как известно, исполнит сам Джеки Чан

9. «Снежная королева 3. Огонь и лед» (2016)

Показатели в цифрах: 5 миллионов долларов.

Экранизация знаменитой сказки Ханса Кристиана Андерсена не могла остаться без внимания заграничного зрителя, даже несмотря на то, что «Снежная королева 3. Огонь и лед» является скорее переосмыслением оригинального сюжета, чем его адаптацией. Так или иначе, приставка «Снежная королева» должна была сыграть большую роль. И сыграла!

Румынии и Кассовые сборы мультфильма Алексея Цицилина на международной арене в общей сложности составили 5 миллионов долларов. Самыми щедрыми, как ни странно, оказались зрители Южной Кореи (1,5 миллиона долларов). Также российскую анимацию смогли оценить жители Польши , Индии, Хорватии Бразилии . В 2018 году «Снежная королева 3» попадет на экраны чешских, португальских и французских кинотеатров, так что не исключено, что в итоге касса окажется и того выше.

8. «Снежная королева 2: Перезаморозка» (2014)

Показатели в цифрах: 5,3 миллиона долларов.

Сиквелу «Снежной королевы» повезло с тем, что он был выпущен на значительно большем количестве территорий, чем первая или третья части франшизы. И, что самое главное, в его распоряжении имелся Китай, который принес «Перезаморозке» сумму в 3 миллиона долларов.

Мультипликационной ленте Алексея Цицилина также удалось растопить сердца бразильских зрителей: сеансы мультфильма посетили 360 тысяч человек. Кстати, буквально на днях «Снежная королева 2» пожаловала во французский прокат.

7. «Невеста» (2017)

Показатели в цифрах: 5,4 миллиона долларов.

Пожалуй, в списке самых успешных российских картин в зарубежном прокате в последнюю очередь ожидаешь увидеть фильм ужасов. Судя по международным сборам хоррора Святослава Подгаевского , «Невеста» произвела неизгладимое впечатление на зрителей Южной и Латинской Америки. Так, в Бразилии на сеансы картины было продано 310 тысяч билетов, а общая касса составила потрясающие 1,4 миллиона долларов.

Колумбии и Отличился российский ужастик и в Мексике , где его сборы остановились на отметке в 2 миллиона долларов. Фильм посмотрели 750 тысяч мексиканцев. В аргентинском же прокате «Невесту» увидели 37 тысяч человек, а ее бокс-офис там оценивается в 300 тысяч долларов. С неменьшим успехом показы ленты прошли в Чили Венесуэле . К слову, в Голливуде уже разрабатывают ремейк картины.

6. «Ирония судьбы. Продолжение» (2007)

Показатели в цифрах: 5,6 миллиона долларов.

Один из самых кассовых российских фильмов всех времен, ставший таковым во многом благодаря своему статусу «продолжения культовой советской новогодней комедии». Если успех бекмамбетовской «Иронии судьбы» в домашнем прокате (50 миллионов долларов) не вызывает особого удивления (классическую ленту Эльдара Рязанова видел каждый второй россиянин), то заработанные картиной в остальном мире 5,6 миллиона заставляют по-настоящему изумиться.

Однако если пробежаться глазами по территориям, обеспечившим «Продолжению» шестую строчку рейтинга самых успешных отечественных фильмов в зарубежном прокате, то сразу становится понятно, что мы имеем дело со странами бывшего СССР — Украиной, Литвой, Латвией , Эстонией и Казахстаном . Традиции нерушимы, как ни крути.

5. «Дневной дозор» (2006)

Показатели в цифрах: 6,9 миллиона долларов.

Сиквел «Ночного дозора», вышедший через полтора года после премьеры первого фильма, заработал в отечественном прокате 32 миллиона долларов (фантастическая сумма, особенно если учесть тот факт, что больше на тот момент не удавалось собрать никому), тем самым увеличив российскую кассу по сравнению с предыдущей частью ровно в два раза.

Тем обиднее осознавать, что за пределами РФ «Дневной дозор» сильно потерял в цене: сборы продолжения фантастического блокбастера Тимура Бекмамбетова (и снова он!), основанного на одноименном романе Сергея Лукьяненко , оказались гораздо слабее, чем у предшественника. Самыми успешными территориями на международной арене для «Дневного дозора» стали Украина (2 миллиона долларов) и Испания (1,5 миллиона).

4. «Защитники» (2016)

Показатели в цифрах: 7,5 миллиона долларов.

Фантастический боевик Сарика Андреасяна, рассказывающий о команде русских супергероев, с треском провалился в российском прокате (во второй уик-энд фильм потерял 90% дебютной кассы!), после чего от режиссера последовало заявление о том, что кинокомпания Enjoy Movies, основанная им вместе с его братом Гевондом Андреасяном , находится на грани банкротства.

К счастью (или, быть может, к сожалению?), «Защитники» хорошо продавались за границей: права на показ картины приобрели 28 стран. В Китае супергеройский экшен собрал 2,2 миллиона долларов в первые выходные и 3 миллиона в итоге. Еще 1,2 миллиона блокбастер Сарика Андреасяна освоил в Мексике, где фильм посмотрели 520 тысяч человек. Также совсем недавно лента вышла в японский прокат, но данных о сборах пока не поступало. Как говорится, надежда умирает последней, поэтому не исключено, что продолжение все же состоится. Хотя…

3. «Он — дракон» (2015)

Показатели в цифрах: 9 миллионов долларов.

Фэнтезийная мелодрама Индара Джендубаева, как и пресловутая супергероическая картина Сарика Андреасяна, не снискала особого успеха в отечественном прокате (1,9 миллиона долларов), но зато оказалась довольно популярна за рубежом, а именно в Китае, который спас экранизацию любовно-фантастического романа супругов Сергея и Марины Дьяченко от полного провала.

Кто бы мог подумать, что блеклый аналог серии американских романтических фильмов «Сумерки» (2008-2012), не отличающийся оригинальностью сюжета или новизной спецэффектов, приглянется китайским зрителям аж на 8,9 миллиона долларов. В украинском прокате, к слову, лента с трудом собрала даже 15 тысяч долларов.

Так как создание фэнтези «Он — дракон» обошлось в 18 миллионов долларов, сиквел фильма, который официально анонсирован, почти наверняка будет снят при поддержке Китая, иначе отбить производственные затраты будет очень проблематично.

2. «Сталинград» (2013)

Показатели в цифрах: 16,3 миллиона долларов.

Военный боевик «Сталинград» пребывал в статусе самого кассового отечественного релиза всех времен до выхода сказочного блокбастера «Последний богатырь» в октябре прошлого года (позже, как известно, обе ленты были оставлены далеко позади спортивной драмой «Движение вверх», заработавшей в российском прокате более трех миллиардов рублей), причем в долларовом эквиваленте его показатели по-прежнему лучше, чем у семейной картины Дмитрия Дьяченко — 51,8 миллиона долларов против 29,5 миллиона соответственно.

В зарубежном прокате экшен-фильм Федора Бондарчука , стоивший огромные 30 миллионов долларов, оказался не настолько успешным, но все же добавил в свою копилку дополнительные 16 миллионов. При этом в общем зачете лента все равно расположилась на втором месте, поэтому полученную ею за рубежом сумму можно считать вполне достойной.

Так, например, «Сталинград» покорил китайских зрителей, установив абсолютный рекорд кассовых сборов (12 миллионов долларов) среди российских картин, когда-либо демонстрировавшихся на территории КНР, но показал очень скромные результаты в США (всего лишь 1 миллион долларов). Также фильм собрал достойные 3,5 миллиона долларов в украинском прокате. Мировая выручка же составила колоссальные (особенно по меркам российского кино) 68 миллионов долларов.

1. «Ночной дозор» (2004)

Показатели в цифрах: 17,8 миллиона долларов.

Хотя за последние несколько лет было выпущено много российских картин, ставших хитами национального проката, ни одной из них так и не удалось отобрать пальму первенства у фантастического фильма «Ночной дозор» за рубежом. Отечественный эпик Тимура Бекмамбетова собрал более 4 миллионов долларов в Германии , около 3 миллионов в Испании и 1,2 миллиона в Великобритании. Общий же заработок на международной арене оценивается в превосходные 16,3 миллиона долларов (кстати говоря, кассовые сборы фильма на территории РФ составили немногим меньше — 16,2 миллиона долларов). В Америке лента с Константином Хабенским в главной роли записала на свой счет еще 1,5 миллиона, несмотря на то, что демонстрировалась в ограниченном прокате всего лишь в 158 кинотеатрах.