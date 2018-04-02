Трамп на Пасху рассказал детям о войне

Президент США Дональд Трамп поприветствовал детей, собравшихся перед Белым домом для ежегодных пасхальных мероприятий, речью про финансирование оборонной отрасли. Видео его выступления в понедельник, 2 апреля, доступно на странице CNN в Twitter.

Глава государства произносил свою речь с балкона, где вместе с ним находилась его супруга Мелания, а также пасхальный кролик. Президент начал свое обращение со слов про Белый дом. Он отметил, что «это дом или здание, или как бы еще вы его ни назвали, потому что у него нет имени, он особенный». Он добавил, что сотрудники держат его в отличном состоянии.

Затем Трамп начал говорить об экономике, которая будет еще крепче и сильнее, а потом перешел на военных. Он рассказал детям, что оборонная сфера вскоре будет на уровне, на котором не бывала ранее, и напомнил о выделенном финансировании. «Просто представьте себе 700 миллиардов долларов, ведь именно они будут направлены нашим военным в этом году», — добавил он.

Каждый год на лужайке перед Белым домом проводится традиционная пасхальная игра: катание яиц (Easter Egg Roll). Дети в возрасте до 13 лет соревнуются и катают их поварешками.

Вашингтон в 2018 году потратит на оборону 700 миллиардов долларов. В то же время в 2019-м предполагается профинансировать Пентагон на 686 миллиардов.