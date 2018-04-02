Эксперт: Криптовалютам дальше падать некуда

Криптовалюта Ethereum, которая считается второй по капитализации на крупной бирже Bitfinex подорожала до отметки в $393. За прошедшие сутки рост стоимости составил 8%, днем 1 апреля монета торговалась на уровне $360. В марте курс альткоина упал более чем в два раза. Еще месяц назад цена ETH превышала $850.

В эфире НСН президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин объяснил, что подобная волатильность на рынке криптовалют является обычной вещью.

«Ряд качеств рынка перешел уже к убежденному росту, просто он настолько ударился об дно, что сейчас просто немножко поднялся вверх. Будет ли рост затяжным и длинным я не уверен, я думаю, что он в ближайшее время будет колебаться в районе 7-9,5 тысяч», — объяснил он.

Ассоциация блокчейна назвала самую опасную в мире валюту Эксперт так же пояснил, что нельзя говорить о росте только одной какой-то единицы. Изменения касаются всего рынка криптовалют «это связано с тем, что идет коррекция рынка в обратную сторону, поскольку ранее он был сильно занижен». Ранее сообщалось о намерении основателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерин внести существенные изменения в монетарную политику платформы, а точнее ограничить ее максимальный объем до 120 миллионами монет.