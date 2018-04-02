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NETBYNET запускает акцию «Чемпион» к Чемпионату мира по футболу
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NETBYNET запускает акцию «Чемпион» к Чемпионату мира по футболу 

Банки.ру 2 часа назад
Компания NETBYNET (бренд WIFIRE) запустила акционную тарифную линейку «Чемпион» в преддверии Чемпионата мира по футболу. Абоненты, подключившись к одному из тарифов и выбрав страну-участницу чемпионата, получат полгода бесплатного Интернета, если эта страна победит.
Для участия в акции необходимо выбрать тариф не позднее 13 июня 2018 года. Абонент автоматически становится участником конкурса. Кроме «ставки» на страну-победительницу, абоненты пакетных услуг могут получить годовой ТВ пакет Wifire TV 70+: для этого нужно угадать счет в финале игры, указав свой прогноз в личном кабинете.
Продуктовый виджет
Тарифная линейка «Чемпион» запускается в 83 городах. Цены на тарифы стран зависят от скорости домашнего Интернета и региона присутствия. В Москве домашний Интернет в составе новой линейки будет стоить от 390 рублей, доступная скорость — до 100 Мбит/сек.
Результаты акции будут опубликованы на сайте с 16 июля по 1 августа.
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