NETBYNET запускает акцию «Чемпион» к Чемпионату мира по футболу

Компания NETBYNET (бренд WIFIRE) запустила акционную тарифную линейку «Чемпион» в преддверии Чемпионата мира по футболу. Абоненты, подключившись к одному из тарифов и выбрав страну-участницу чемпионата, получат полгода бесплатного Интернета, если эта страна победит.

Для участия в акции необходимо выбрать тариф не позднее 13 июня 2018 года. Абонент автоматически становится участником конкурса. Кроме «ставки» на страну-победительницу, абоненты пакетных услуг могут получить годовой ТВ пакет Wifire TV 70+: для этого нужно угадать счет в финале игры, указав свой прогноз в личном кабинете.

Продуктовый виджет

Тарифная линейка «Чемпион» запускается в 83 городах. Цены на тарифы стран зависят от скорости домашнего Интернета и региона присутствия. В Москве домашний Интернет в составе новой линейки будет стоить от 390 рублей, доступная скорость — до 100 Мбит/сек.

Результаты акции будут опубликованы на сайте с 16 июля по 1 августа.