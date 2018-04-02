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У столицы Южной Кореи появится собственная криптовалюта
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У столицы Южной Кореи появится собственная криптовалюта 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Мэр южнокорейской столицы Пак Вонсун заявил о намерениях запустить собственную криптовалюту Сеула и развивать условия для работы проектов в области блокчейна и цифровых валют в городе. Об этом 30 марта сообщили корейские СМИ. Первое заявление господин Вонсун сделал еще 22 марта. Тогда градоначальник отметил, что Сеул будет помогать созданию новых индустриальных кластеров и стартапов в городе, работающих с технологией блокчейн. Кроме того, чиновник тогда заявил о своих планах по запуску сеульской криптовалюты S coin. Пак Вонсун уверен, что новая технология может найти применение во всех областях городского хозяйства столицы, от общественного транспорта и электроснабжения до управления коммунальным хозяйством. По данным СМИ, полностью новая инициатива будет представлена публике уже в этом месяце года.
фото: ВладТайм
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