У столицы Южной Кореи появится собственная криптовалюта 

Мэр южнокорейской столицы Пак Вонсун заявил о намерениях запустить собственную криптовалюту Сеула и развивать условия для работы проектов в области блокчейна и цифровых валют в городе. Об этом 30 марта сообщили корейские СМИ. Первое заявление господин Вонсун сделал еще 22 марта. Тогда градоначальник отметил, что Сеул будет помогать созданию новых индустриальных кластеров и стартапов в городе, работающих с технологией блокчейн. Кроме того, чиновник тогда заявил о своих планах по запуску сеульской криптовалюты S coin. Пак Вонсун уверен, что новая технология может найти применение во всех областях городского хозяйства столицы, от общественного транспорта и электроснабжения до управления коммунальным хозяйством. По данным СМИ, полностью новая инициатива будет представлена публике уже в этом месяце года.
фото: ВладТайм