Замглавы Минэкономразвития: криптовалюты со временем станут частью международных расчетов 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Отдельные элементы криптовалют будут в будущем применяться при международных расчетах, считает замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев.
"Есть правительства, которые уже официально признают криптовалюты, есть те (страны), кто их категорически отрицает, но думаю, что в перспективе истина где-то будет посредине
То, что отдельные элементы (криптовалют) в перспективе будут внедрены (при международных расчетах) — это очевидно", — сказал Груздев, отвечая на вопрос о перспективе внедрения криптовалют при международных расчетах в ходе лекции в Уральском федеральном университете.
Россия готовит нормативную базу для использования блокчейн в РФ — власти считают, что эта технология выведет экономику на новый уровень. Однако по мнению главы Сбербанка Германа Грефа, на внедрение технологии блокчейн в России понадобится 8-10 лет.