Замглавы Минэкономразвития: криптовалюты со временем станут частью международных расчетов

"Есть правительства, которые уже официально признают криптовалюты, есть те (страны), кто их категорически отрицает, но думаю, что в перспективе истина где-то будет посредине

То, что отдельные элементы (криптовалют) в перспективе будут внедрены (при международных расчетах) — это очевидно", — сказал Груздев, отвечая на вопрос о перспективе внедрения криптовалют при международных расчетах в ходе лекции в Уральском федеральном университете.