OnePlus 6. Какими будут обновлённые цены

Новый флагман OnePlus получит продвинутые характеристики. Среди них: 6,28-дюймовый дисплей с разрешением 2280 х 1080 пикселей, чип Snapdragon 845 и двойная камера на 20 и 16 мегапикселей. Ёмкость аккумулятора составит 3450 мАч, а объём оперативной памяти — 6 ГБ. За улучшение придётся заплатить. Точную цену назвали инсайдеры.

Информацией поделились представители GizmoChina. По их словам, утечка эксклюзивная, а источник — надёжный. Если стартовая цена OnePlus 5T была равна эквиваленту 475 долларов, то в этот раз сумма увеличится до 523 долларов. Увеличение — 10 процентов.

OnePlus 6 на 128 ГБ будет стоить около 600 долларов, тогда как за версию на 256 ГБ попросят 697 долларов.

Также журналисты поделились фотографией чехла к модели. Камера флагмана будет вертикальной и расположится в центральной части задней крышки. Данные совпадают с фотографией прототипа устройства. Возможно, конечный дизайн окажется именно таким.

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