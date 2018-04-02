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OnePlus 6. Какими будут обновлённые цены
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OnePlus 6. Какими будут обновлённые цены 

Android Insider 56 минут назад
Фото: Android Insider
Новый флагман OnePlus получит продвинутые характеристики. Среди них: 6,28-дюймовый дисплей с разрешением 2280 х 1080 пикселей, чип Snapdragon 845 и двойная камера на 20 и 16 мегапикселей. Ёмкость аккумулятора составит 3450 мАч, а объём оперативной памяти — 6 ГБ. За улучшение придётся заплатить. Точную цену назвали инсайдеры.
Информацией поделились представители GizmoChina. По их словам, утечка эксклюзивная, а источник — надёжный. Если стартовая цена OnePlus 5T была равна эквиваленту 475 долларов, то в этот раз сумма увеличится до 523 долларов. Увеличение — 10 процентов.
OnePlus 6 на 128 ГБ будет стоить около 600 долларов, тогда как за версию на 256 ГБ попросят 697 долларов.
Также журналисты поделились фотографией чехла к модели. Камера флагмана будет вертикальной и расположится в центральной части задней крышки. Данные совпадают с фотографией прототипа устройства. Возможно, конечный дизайн окажется именно таким.
Обсудить информацию можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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