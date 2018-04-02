Экс-глава МИД Украины рассказал о деградации страны

Экс-министр иностранных дел Украины , лидер партии «Социалисты» Леонид Кожара заявил, что страна деградировала на протяжении всего периода независимости.

«Украина стала беднее, а это означает, что мы были свидетелями деградации государства все 26 лет, скоро 27 лет, его независимости», — приводит РИА «Новости» слова Кожары, сказанные им в ходе выступления на конференции «Рынок земли: за и против».

По его словам, американские эксперты вычислили, что ВВП Украины до распада СССР составлял около 900 млрд долларов в пересчете на нынешний курс валюты. ВВП за 2017 год равен 93 млрд долларов, произошло уменьшение в 10 раз, отметил Кожара.

Политик подчеркнул, что никто из киевского руководства не предложил варианта по выходу страны из тяжелой ситуации. Президент Петр Порошенко делает ставку на вхождение Украины в ЕС НАТО , однако «более-менее разумный человек может понять, что членства в Евросоюзе и НАТО никогда не будет», сказал Кожара.

«Это означает, что с самого начала концепция нынешней власти принципиально неверна. Наше руководство заводит нас в глухую стену, об которую мы будем биться, пока не разобьем все головы», — заявил экс-глава МИД Украины.

По его словам, сегодня на Украине «мы видим деградацию, обветшание и разрушение».