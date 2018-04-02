Ещё
Экс-глава МИД Украины рассказал о деградации страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава МИД Украины рассказал о деградации страны 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Экс-министр иностранных дел Украины, лидер партии «Социалисты» Леонид Кожара заявил, что страна деградировала на протяжении всего периода независимости.
«Украина стала беднее, а это означает, что мы были свидетелями деградации государства все 26 лет, скоро 27 лет, его независимости», — приводит РИА «Новости» слова Кожары, сказанные им в ходе выступления на конференции «Рынок земли: за и против».
По его словам, американские эксперты вычислили, что ВВП Украины до распада СССР составлял около 900 млрд долларов в пересчете на нынешний курс валюты. ВВП за 2017 год равен 93 млрд долларов, произошло уменьшение в 10 раз, отметил Кожара.
Политик подчеркнул, что никто из киевского руководства не предложил варианта по выходу страны из тяжелой ситуации. Президент Петр Порошенко делает ставку на вхождение Украины в ЕС и НАТО, однако «более-менее разумный человек может понять, что членства в Евросоюзе и НАТО никогда не будет», сказал Кожара.
«Это означает, что с самого начала концепция нынешней власти принципиально неверна. Наше руководство заводит нас в глухую стену, об которую мы будем биться, пока не разобьем все головы», — заявил экс-глава МИД Украины.
По его словам, сегодня на Украине «мы видим деградацию, обветшание и разрушение».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Киев намеренно «уничтожил» собственную промышленность.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Суд арестовал брата миллиардера Магомедова В центре Петербурга прошла акция памяти погибших в Кемерово Рынок акций открылся снижением индексов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев98
«Это геноцид»: депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе55
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу358
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России527
Савченко обратилась к украинцам из СИЗО2
Видео
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение