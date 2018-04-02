«Деградация и обветшание». Экс-глава МИД Украины оценил ситуацию в стране

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Современная Украина находится в состоянии деградации, заявил бывший министр иностранных дел и лидер партии «Социалисты» Леонид Кожара. Видео его выступления на конференции «Рынок земли: за и против» опубликовано на YouTube.

Согласно оценкам американских экспертов, ВВП Украины до распада СССР составлял около 900 миллиардов долларов в пересчете на нынешний курс валюты, отметил Кожара. ВВП страны за 2017 год оказался на уровне 93 миллиардов. Таким образом экономический показатель уменьшился в десять раз, подчеркнул бывший дипломат.

"Украина стала беднее, а это означает, что мы были свидетелями деградации государства все 26 лет, скоро 27 лет, его независимости", — заявил Кожара.

При этом, как отметил лидер «Социалистов», никто из киевского руководства не предложил варианта по выходу страны из данной ситуации. По словам Кожары, президент Петр Порошенко делает ставки на вхождение Украины в ЕС НАТО , однако «более-менее разумный человек может понять, что членства в Евросоюзе и НАТО никогда не будет».

"Это означает, что с самого начала концепция нынешней власти принципиально неверна. Наше руководство заводит нас в глухую стену, об которую мы будем биться, пока не разобьем все головы", — считает экс-глава украинского МИД

По мнению Кожары, в сегодняшней Украине «мы видим деградацию, обветшание и разрушение».